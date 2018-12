Con Zucchero il Natale è ancora più dolce

Zucchero del DNA ricreato in laboratorio simulando le Condizioni dello spazio interstellare : Riprodotto in laboratorio lo Zucchero del DNA ricreando il processo di sintesi tipico dello spazio interstellare: il risultato, i cui dettagli sono stati pubblicati Nature Communications, è stato ottenuto dal gruppo del Centro di Ricerca Ames della NASA, coordinato da Michel Nuevo. La molecola riprodotta è il deossiribosio, uno Zucchero semplice parte della struttura della doppia elica del DNA: è stato sintetizzato, insieme ad altri zuccheri ...

Muffin vegani al chai Con yogurt di soia - zucchero di cocco e farina di mandorla : I Muffin vegani al chai con yogurt di soia, zucchero di cocco e farina di mandorla sono una soluzione ottimale, se ci si vuole cimentare in una ricetta buona e semplice. Il chai è una combinazione particolare di spezie che è usata per preparare il tè indiano, risulta essere perfetto quando ci si deve ricaricare. Quindi è opportuno provare a cucinare questi dolcetti a base di prodotti vegetali, i più zuccherini e speziati che ci si può ...

Cancro - “così uno zucchero Contrasta la crescita delle cellule tumorali” : Un’arma dolce per contrastare il tumore. La somministrazione di uno zucchero semplice, il mannosio, da sola o abbinata alla chemioterapia rallenta la crescita tumorale nei topi. È quanto emerge da uno studio pubblicato online su Nature da un team di studiosi britannici. Sebbene si tratti di risultati promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l’effetto di questo zucchero, avvertono i ricercatori. Ma come mai il mannosio ha ...

ELEONORA GIORGI/ Dal "flirt" Con Stefano Sala a la gaffe dell'ubriaCone di Zucchero (Domenica Live) : ELEONORA GIORGI è lontana ormai anni luce dal Grande Fratello Vip 3, ma non ha ancora terminato le sue cartucce. Oggi a Domenica Live parlerà della sua esperienza nella casa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Desirée - acqua e zucchero per salvarla : 'Ma meglio lei morta che noi in galera' | Convalidato il fermo per i tre indagati : Dal verbale degli interrogatori e dall'audizione dei testimoni, emerge una squallida e terribile vicenda che ha come unica vittima la 16enne di Cisterna di Latina. E' il teste Di Leo, secondo quanto ...

Zucchero riceve il premio Tenco : «È un grande piacere per me ricevere questo premio che vale anche come riConoscimento ai miei testi» : «Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di Migrans a tutto tondo – recita la motivazione del premio Tenco – Ha invaso con le sue canzoni i territori più ambiti e meno frequentati dalla canzone italiana. Il suo successo ha riguardato non solo i paesi e i mercati latini e dell’est Europa, tradizionalmente più prossimi a noi, ma ha conquistato anche quelli anglosassoni e nord-americani, i più difficili e ostici. Nel riuscirci, si è inserito di ...

Zucchero - Confagricoltura elogia azione ministro Centinaio : Roma, 16 ott., askanews, - Confagricoltura esprime, in una nota, vivo apprezzamento per la posizione del ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - ...