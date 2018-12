Belen Rodriguez ritrova papà Gustavo nella cena di Natale e saluta il 2018 in malo modo

Belen Rodriguez - la cena di famiglia con papà Gustavo dopo il malore : 'Aff*** questo 2018' : cena di Natale in famiglia per Belen Rodriguez , con un pizzico di rabbia e amarezza. La showgirl argentina ha festeggiato con la dinastia al gran completo: la sorella Cecilia Rodriguez e il fidanzato ...

Cena in famiglia per Belen Rodriguez : presente anche Gustavo Rodriguez dopo il ricovero di giorni fa. Leggi per saperne di più : Belen Rodriguez si è riunita con amici e parenti per una grande Cena prenatalizia. Alla serata c’erano il figlio Santiago, i fratelli Cecilia e Jeremias, Ignazio Moser, mamma Veronica Cozzani e i principali collaboratori. La... L'articolo Cena in famiglia per Belen Rodriguez: presente anche Gustavo Rodriguez dopo il ricovero di giorni fa. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen riunisce la famiglia : cena prima di Natale per il clan Rodriguez [VIDEO] : Belen Rodriguez insieme alla famiglia prima del Natale, la showgirl organizza una cena per riunire i suoi dopo le voci di gossip sul padre Belen Rodriguez organizza una cena di famiglia in cui riunisce proprio tutti. La bellissima showgirl argentina, dopo le voci sull’episodio che ha coinvolto Gustavo Rodriguez (LEGGI QUI), dà una parvenza di normalità al suo ‘clan’. Riuniti tutti nello stesso ristorante, i familiari di ...

Belen Rodriguez e Wanda Nara infiammano la cena dell'Inter con scollature mozzafiato : Qualche giorno fa, in casa Inter, si è tenuta la consueta cena di Natale con tutti i membri della squadra e tanti altri ospiti speciali. Al centro dell'attenzione però,si sono poste due icone sexy del mondo dello spettacolo: Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e Belen Rodriguez, ex compagna di Stefano De Martino. Le due donne infatti hanno infiammato la serata, sfoggiando scollature mozzafiato che hanno lasciato tutti senza parole. I look scelti ...

Wanda Nara e Belen Rodriguez infiammano la cena dell'Inter - : Le reginette social, nel perimetro italico e per contingenze spazio-temporali non indifferenti, sono entrambe argentine emigrate per lavoro e per passione nel Belpaese . Ci hanno conquistato a suon di ...

Nina Moric definì 'viado' Belen Rodriguez : il giudice la condanna perché è un'offesa : Risale a qualche anno fa l'intervista a "La Zanzara" nella quale Nina Moric si lasciò andare a delle dichiarazioni un po' particolari su Belen Rodriguez. La showgirl argentina, risentita per essere stata etichettata con il termine "viado" dall'ex moglie di Fabrizio Corona, adì le vie legali nei confronti della modella croata, e nel mese di settembre è arrivata la sentenza che ha sancito la vittoria della Rodriguez. Le motivazioni con le quali il ...

Gustavo Rodriguez - il Padre di Belen nei Guai! Intervenute le Forze dell’Ordine! : Che cosa è accaduto in queste ore nella lussuosa residenza milanese della famiglia Rodriguez? Perchè sono Intervenute le Forze dell’ordine per placare le ire di Gustavo, Padre di Belen? La verità! Sembrava un tranquillo pomeriggio invernale, quando in uno dei quartieri considerati più chic di Milano, i passanti hanno subito un forte spavento. Dal balcone sito in Brera e precisamente nella via Fiori Chiari, un signore gettava oggetti ed ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Festa Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano : «Urla e lancia oggetti dal balcone» - le telefonate al 112 : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: Gustavo Rodriguez, il padre di Belen Rodriguez e di Cecilia, due giorni fa avrebbe seminato il panico in pieno centro a Milano, nel...

Paura per Belen Rodriguez : papà Gustavo ricoverato in stato di fortissima alterazione : Gustavo Rodriguez, padre di Belen, è finito al centro del gossip per un episodio accaduto domenica 16 dicembre a Milano. Come raccontano tutti i siti d'informazione in queste ore, l'argentino è stato portato via da un'ambulanza dopo che alcuni passanti hanno chiamato le Forze dell'Ordine per denunciare il lancio di oggetti che l'uomo stava facendo dal balcone della casa di sua figlia. Si dice che i medici abbiano preferito effettuare dei ...

Nina Moric chiamò "viado" Belen Rodriguez/ Motivazioni sentenza di condanna : "Fu offesa - non satira" : Nina Moric chiamò "viado" Belen Rodriguez, arrivano le Motivazioni sentenza di condanna. Per il giudice "fu offesa, non satira"

Belen Rodriguez - il padre Gustavo fuori di sé a Milano finisce in ospedale : Desta preoccupazione Gustavo Rodriguez. Il papà della più nota Belen è stato infatti protagonista di un episodio che ha messo in allarme il vicinato della sua casa in via Fiori Chiari, nel cuore storico di Brera, a Milano. Nella giornata di domenica 16 dicembre, nel pomeriggio, alcune segnalazioni al 112 parlavano di un uomo “fuori di testa” che urlava e lanciava oggetti da un balcone. Che cosa è successo a Gustavo Rodriguez Lo ...

Il papà di Belen Rodriguez in ospedale - i vicini : 'Gridava e gettava cose dal balcone' : Agitazione a casa Rodriguez: Gustavo Rodriguez, papà della famosa showgirl argentina Belen, è stato condotto in ospedale in "forte stato d'alterazione" dopo essere stato sorpreso a gridare e lanciare cose dal balcone. I vicini hanno sentito le urla e gli schiamazzi ed hanno immediatamente contattato i carabinieri che si sono prontamente presentati sul luogo ed hanno scelto di condurre l'uomo in ospedale nel tentativo di calmarlo. Caos nella vita ...