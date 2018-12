Allergia e asma nei bambini? Ecco come può influire il contatto con cani e gatti

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Stare spesso acon animali domestici,, causa una diminuzione del rischio di sviluppare allergie nei, ma riduce anche l’insorgenza di eczema e. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PLoS One e reso noto dal magazine britannico New Scientist. Lo studio è stato condotto da Bill Hesselmar dell’Università svedese di Goeteborg rianalizzando i dati di due ricerche. La prima ha coinvolto 1029di 8-9 anni ed è emerso che se l’incidenza di allergie è del 49% tra i piccoli che nel primo anno di vita non hanno avuto contatti con animali domestici, il tasso scende al 43% tra i bimbi che da piccoli hanno vissuto con un animale in casa, al 24% per iche hanno vissuto con tre animali. Due deihanno vissuto con 5 animali i primi 12 mesi di vita e nessuno dei due ha sviluppato ...