A due anni combatte contro un tumore rarissimo | il papà | ' Inviategli cartoline di Natale'

Bimbo di due anni viene operato al testicolo sbagliato e reso sterile a vita : E' accaduto in Inghilterra, dove un chirurgo ha sbagliato testicolo da operare, intervenendo su quello sano e rendendo irrimediabilmente sterile un bambino di due anni.Continua a leggere

Melissa Satta e Boateng - a due anni dal matrimonio è già crisi : Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng c’è aria di crisi. Ad appena due anni di matrimonio tra l’ex velina si Striscia la notizia e il calciatore sembra che le cose tra i due non vadano per il verso giusto. Dopo poco più di due anni si vocifera che l’unione starebbe già scricchiolando. I problemi tra i due durerebbero già da un po’ e sarebbero stati causati da molteplici fattori. La lontananza sicuramente potrebbe essere la prima ...

Ha solo due anni e combatte contro un tumore rarissimo : la triste storia di Reginald : Al piccolino è stato diagnosticato un cancro rabdoide teratoide atipico, un sarcoma pediatrico molto aggressivo. Ma il suo papà assicura che è un combattendo: "Ci hanno detto che il tumore si sta riducendo". L'uomo ha invitato le persone a spedire cartoline natalizie per il suo figlioletto malato.Continua a leggere

Fiducia delle imprese ai minimi da due anni - male anche le famiglie : Guardando invece alle attese, a giugno le speranze sul futuro dell'economia portavano gli ottimisti a sopravanzare i pareri opposti dell'1,4%, oggi siamo in rosso di oltre 13 punti. Con riferimento ...

Istat - fiducia in calo a dicembre : giù per i consumatori - imprese ai minimi da due anni : MILANO - Finale d'anno in calo per la fiducia di consumatori e imprese. Secondo i dati Istat, l'indice che riassume le aspettative sul fronte delle famiglie ha segnato un calo da 114,7 a 113,1; anche ...

Caro Legislatore - ti riscrivo a distanza di due anni : Caro Legislatore, anche quest'anno, in prossimità delle feste natalizie, proprio mentre tutti i bambini scrivono la lettera a Babbo natale, io scrivo a te, i miei desideri da Avvocato.Anzi, ti riscrivo partendo dalla lettera di due anni fa perché nulla è cambiato, se non addirittura peggiorato."Ti preghiamo di prendere atto dell'attuale crisi di valori che investe lo Stato italiano, di uno Stato travolto da un'alluvione ...

Roma : donna nel Tevere - si cercano due gemelle di 5 anni : Roma – Sono due gemelline di 5 mesi le bimbe attualmente scomparse, figlie della donna del 1980, e non del 1966 come appreso in precedenza, recuperata cadavere a Roma poco prima delle 12 nel Tevere, tra Ponte Marconi e Ponte Testaccio. A dare la notizia della scomparsa della madre con le due bimbe e’ stato il marito, che questa mattina si e’ svegliato e ha trovato la porta di casa aperta. L’uomo ha riferito alla Polizia ...

“Amatrice - il borgo tradito” : a quasi due anni dal terremoto del Centro Italia lo speciale di Sky Tg24 sulla ricostruzione del post sisma : Ventiquattro agosto 2016, ore 3.36: nella notte un potente sisma colpisce il Centro Italia e distrugge il borgo di Amatrice. A oltre due anni di distanza, cosa ne è di quel paese? A che punto è la ricostruzione? Lo racconta lo speciale Sky Tg24, Amatrice Il borgo Tradito, in onda stasera, giovedì 20 dicembre, alle 21 su Sky Tg24. Nell’approfondimento, condotto da Alessio Viola, Sky Tg24 torna sui luoghi del disastro, per raccontare quanto è ...

Estorsione - catanese condannato a più di due anni di domiciliari : I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 21enne catanese Nunzio Catania, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo. L'uomo, già ...

Maurizio Costanzo : "Maria De Filippi? Tra due anni festeggiamo le nozze d'argento" : Maurizio Costanzo, ieri sera, ospite di 'Porta a porta', ha parlato a lungo, tra i tanti temi affrontati nel suo ultimo libro, anche del rapporto con Maria De Filippi, sposata il 28 agosto 1995, giorno del suo compleanno: Non mi sono innamorato subito di Maria, ma mi colpì per la sua intelligenza. Poi si sa..da cosa nasce cosa. Siamo andati a vivere insieme e nel 93 abbiamo avuto l’attentato in Via Fauro. Perché ci siamo sposati quel giorno? ...

Bimbo ucciso di botte da madre e fidanzato : i due condannati a 10 anni - Paese in rivolta : Il piccolo Stanley è stato ucciso e massacrato di botte dalla mamma e dal fidanzato e la coppia è stata condannata a dieci anni, ma in tanti in Inghilterra chiedono una pena più pesante. Un deputato ...

Bimbo ucciso di botte da madre e fidanzato : i due condannati a 10 anni - Paese in rivolta : Il piccolo Stanley è stato ucciso e massacrato di botte dalla mamma e dal fidanzato e la coppia è stata condannata a dieci anni, ma in tanti in Inghilterra chiedono una pena più pesante. Un deputato ...

Maurizio Costanzo : "Maria De Filippi? Tra due anni festeggiamo le nozze d'argento" : Maurizio Costanzo, ieri sera, ospite di 'Porta a porta', ha parlato a lungo, tra i tanti temi affrontati nel suo ultimo libro, anche del rapporto con Maria De Filippi, sposata il 28 agosto 1995, giorno del suo compleanno: Non mi sono innamorato subito di Maria, ma mi colpì per la sua intelligenza. Poi si sa..da cosa nasce cosa. Siamo andati a vivere insieme e nel 93 abbiamo avuto l’attentato in Via Faro. Perché ci siamo sposati quel ...

Regali per 14 anni a Natale - li lascia il vicino ottantenne a una bimba di due anni : Quando hanno visto la figlia del vicino bussare alla loro porta con un grande sacco di plastica, Owen Williams e la moglie hanno pensato che fossero cose da buttare visto che la donna stava svuotando la casa del padre morto. Non era così. L’uomo aveva lasciato qualcosa per un membro della loro famiglia: 14 Regali di Natale per la loro figlia di 2 anni. https://twitter.com/OwsWills/status/1074742485409247234 Ken Watson, morto a 87 anni, ha ...