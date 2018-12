20 anni di Baldur' s Gate | un reame indimenticabile - articolo

eurogamer

20 anni di Baldur's Gate, un reame indimenticabile.

(Di venerdì 21 dicembre 2018) C'è un po' di mistero intorno a questa data, ma oggi ricorre il compleanno di's. L'occasione è ghiotta per parlare dei Reami Dimenticati, della mai troppo battuta Costa della Spada, di Dungeons & Dragons e dei passi da gigante compiuti dai Computer-Rpg.Sonod'oro per i giochi di ruolo cartacei. Dall'uscita della Quinta Edizione di D&D, nel non troppo lontano 2014, Wizards of the Coast ha vissuto una crescita innegabile, un boom di acquisti e nuove - chiamiamole - leve che non si vedeva dal 1997, anno dell'acquisizione di TSR Hobbies.Il 2017 è stato interessante in questo senso e alcuni stravolgimenti, i giocatori veterani, li han visti in atto già da un po'. Nel bene (un profluvio di podcast) e nel male. Nuove fasce di giocatori corrispondono a nuovi problemi, richieste e soprattutto cambiamenti necessari... con conseguente resistenza alle novità.Read ...