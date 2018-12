Will Smith nella lampada : ecco come sarà il genio in 'Aladdin' - il classico Disney : Quando un paio di mesi fa era stato pubblicato il primo trailer di Aladdin, la versione in live action del classico Disney diretta da Guy Ritchie , che sarà in sala dal 22 maggio prossimo, in realtà ...

Will Smith commosso : "Dopo il divorzio - mio figlio si sentiva tradito da me. Ora mi chiama'"migliore amico'" : "Sono ad Abu Dhabi per vedere una gara di Formula 1 con mio figlio Trey, e prima mi ha detto una cosa bellissima: 'Sai papà, prima ho realizzato una cosa. Non sei solo mio padre, sei il mio migliore amico". A parlare in un video apparso sul suo profilo Instagram è Will Smith, commosso per le parole che il figlio 26enne ha deciso di dedicargli. Il ragazzo, nato dal primo matrimonio di Smith con Sheree Zampino finito poi nel 1995, ...

Trey, figlio di Will Smith e Sheree Zampino, aveva solo tre anni quando i ...

Formula Uno - Lewis Hamilton vince il GP di Abu Dhabi (e festeggia con Will Smith) : Will Smith ha incontrato il campione del mondo Lewis Hamilton in occasione della gara di Abu Dhabi, “per essere accanto al mio pupillo nell’ultima corsa della stagione di F1“. Queste le immagini in esclusiva per GQ Italia della star di Hollywood insieme al pilota della Mercedes che ha chiuso in modo trionfale la stagione con un’altra vittoria, davanti al ferrarista Vettel e a Max Verstappen (Red Bull) terzo. Appassionato ...

Will Smith insegna come fare gli auguri a un ex : Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Un «tanti auguri» pubblico su Facebook, con tanto di palloncini? Un sms privato? Un commento a un post di Instagram? Dire «buon compleanno» a un ex è da ...

Il figlio di Will Smith conferma di essere gay e fidanzato e chiede scusa all'ex ragazza : Il figlio di Will Smith esce allo scoperto e conferma ancora una volta di essere omosessuale e di avere un fidanzato a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, le dichiarazioni di Jaden Smith avevano fatto il giro del web e dei siti di tutto il mondo, dato che il giovane figlio dell'attore aveva dichiarato apertamente per la prima volta di essersi fidanzato con un uomo. Trattasi del cantante rapper Tyler The Creator: non tutti, però, avevano ...

L'attore Will Smith maratoneta a L'Avana. E non è un film : Pettorale numero 1447 per L'attore di Hollywood che ha partecipato, domenica, alla mezza maratona de L'Avana, tagliando il traguardo, se pur con 2 ore e 30 minuti di ritardo. Will Smith è così ...