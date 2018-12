Uomini e Donne oggi | il primo bacio di Ivan | Teresa sotto accusa

Uomini e Donne : Cerioli sul trono? L’ex Valentina spiega perché non lo guarda : Uomini e Donne: Andrea Cerioli sul trono? L’ex Valentina Rapisarda spiega perché ha deciso di non guardarlo Con l’arrivo di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, sul trono per la seconda volta, l’attenzione inevitabilmente si è spostata anche sulla sua ex Valentina Rapisarda, conosciuta proprio all’interno del programma anni fa. I due, dopo essersi lasciati […] L'articolo Uomini e Donne: Cerioli sul trono? L’ex ...

Uomini e donne - Sebastiano offende Gemma Galgani : l’intervento di Maria De Filippi : Anche quando non è direttamente protagonista delle vicende narrate Gemma Galgani riesce sempre e comunque a far parlare di sé a Uomini e donne, anche se non in termini esaltanti. È successo anche nella puntata del trono over in onda mercoledì 19 dicembre, quando Sebastiano Mignosa si è espresso in maniera poco carina nei confronti della dama torinese provocando l’intervento di Maria De Filippi. Uomini e donne, la battuta di Sebastiano su ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Teresa Langella delusa da Andrea : Andrea Dal Corso sbotta a Uomini e Donne e attacca Teresa Langella Ancora fuoco e fiamme a Uomini e Donne. La puntata del giovedì del talk dei sentimenti Mediaset sarà all’insegna degli scontri nel Trono Classico. Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, torneranno protagonisti oggi, ma sarà Andrea Dal Corso a catturare l’attenzione. Il corteggiatore non gradirà gli ultimi gesti della ...

Uomini e Donne / Ivan Gonzalez tra Sonia e Jennifer : 'Mi mancheranno ma mi aspetto qualcosa' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Ivan Gonzalez tra Sonia e Jennifer: 'Mi mancheranno durante le festività natalizie'

Programmazione Uomini e donne : trono over e classico in pausa natalizia dal 22 dicembre : Mancano solo pochi giorni a Natale e, come di consueto, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 si prepara a delle variazioni che coinvolgeranno anche Uomini e donne, il popolare dating-show condotto da Maria De Filippi. Gli anni scorsi il programma era andato in vacanza per tutto il periodo dedicato alle festività natalizie, tornando regolarmente dopo l'Epifania. La decisione di Mediaset non sarà diversa dal solito per questa fine 2018 e inizio ...

Uomini e Donne anticipazioni : Teresa Langella avvistata in esterna : Uomini e Donne anticipazioni: Teresa Langella avvistata in esterna con un suo corteggiatore Qualche ora fa, sul sito di News UeD è stata pubblicata una notizia che i fan di Uomini e Donne hanno accolto con molto piacere. Ad essere ancor più felici saranno sicuramente gli appassionati del trono di Teresa Langella. La tronista napoletana, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Teresa Langella avvistata in esterna proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono classico di domani 20 dicembre 2018. Clicca per leggerle : Giovedì 20 dicembre 2018 dovrebbe andare in onda alle 14:45 su Canale 5 una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Secondo le Anticipazioni in merito all’ultima... L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne Trono classico di domani 20 dicembre 2018. Clicca per leggerle proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alex Migliorini di Uomini e Donne di nuovo innamorato? La frecciatina all’ex Alessandro D’Amico : Alex Migliorini di Uomini e Donne di nuovo fidanzato? News e poi la frecciatina all’ex fidanzato Alessandro D’Amico Chi ha seguito Alex Migliorini e Alessandro D’Amico anche dopo Uomini e Donne conoscerà già l’epilogo della loro storia d’amore. Conosciutisi al Trono Gay e usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, i due come coppia hanno avuto […] L'articolo Alex Migliorini di Uomini e Donne di ...

Uomini e Donne : l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo si è rifatta il seno : Uomini e Donne, la fidanzata di Riccardo Gismondi: Camilla Mangiapelo è rifatta Anche Camilla Mangiapelo ha ceduto al fascino del bisturi. Come tante altre ex corteggiatrici di Uomini e Donne, pure la fidanzata dell’ex tronista Riccardo Gismondi ha deciso di aumentare il décolleté. La bionda web influencer lo ha annunciato su Instagram, dove è seguita […] L'articolo Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo si è ...

Uomini e Donne : accuse di stalking contro Armando da Noel - lui diventa una furia : A Uomini e Donne scoppia il caos. La puntata odierna del trono over si è rivelata ricca di colpi di scena e accuse inaspettate. Un'esponente del parterre femminile, Noel ha infatti accusato l'uomo che sta frequentando, Armando di stalking. Secondo la donna, l'uomo le fa troppe pressioni, troppe telefonate e troppe domande, atteggiamento tipico di uno stalker. Armando, però, diventa una furia e, arrabbiato più che mai, prima è uscito dallo ...

Camilla Mangiapelo si è rifatta il seno/ Uomini e Donne : "Nessun stravolgimento… e mai accadrà!" - Foto - : Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Riccardo Gismondi, si è rifatta il seno. Ecco il suo racconto social.

Angela del trono over - ecco che faceva prima di arrivare a Uomini e Donne : Dopo Gemma Galgani c’è lei, Angela Di Iorio. È una delle dame del trono over di Uomini e Donne più chiacchierate e la seconda ‘preda’ di Tina Cipollari. La Vamp l’attacca praticamente a ogni puntata. Soprattutto perché Angela, campana classe 1949, ha avanzato richieste ben precise ai suoi pretendenti: è alla ricerca di un uomo che le consenta di vivere dignitosamente, qualcuno che le dia sicurezze economiche per permetterle di pensare con ...

News Uomini e Donne : Teresa sceglie Antonio? La reazione di Andrea : Teresa Langella e Antonio di Uomini e Donne insieme: il gesto di Andrea Poco fa il blog News UeD ha pubblicato delle foto di Teresa Langella e Antonio Moriconi di Uomini e Donne insieme. Difatti una “talpina” del portale di gossip ha sorpreso i due protagonisti del dating sulla neve impegnati a fare un’esterna. In questa circostanza sono sembrati essere davvero molto affiatati e complici, tanto che molti fan hanno ipotizzato ...

Uomini e Donne : Camilla ha rifatto il seno - la Perrotta si scontra sui social con Karina : Sono Rosa Perrotta e Camilla Mangiapelo le due ex protagoniste di Uomini e Donne che in queste ore stanno facendo discutere il gossip: la tronista napoletana, per esempio, ha litigato a distanza con Karina Cascella. Tra l'opinionista e la fidanzata di Pietro Tartaglione non corre buon sangue da tempo: le due, infatti, continuano a dirsene di tutti i colori sui social network. La corteggiatrice romana, invece, ha usato Instagram per annunciare di ...