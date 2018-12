Più che convenienti gli smartphone con TIM a Natale | scontissimi su Huawei | Honor e

Michael Schumacher - come sta : perché nessuno può parlare/ Ultime notizie - Todt : "Rapporto Più stretto che mai" : Michael Schumacher, come sta: perché nessuno può parlare. Le Ultime notizie dalla Bild, che ha intervistato Jean Todt: "Rapporto più stretto che mai"

MotoGp – Jorge Lorenzo e il paragone tra moto e auto : “penso sia Più facile per noi motociclisti guidare una monoposto di F1 che viceversa” : Jorge Lorenzo ed il paragone tra due e quattro ruote: il parere del maiorchino sulla differenza tra motoGp e F1 Jorge Lorenzo sta lavorando sodo sul suo fisico per recuperare la sua forma, dopo il brutto infortunio che ha rovinato il suo finale di stagione 2018 con la Ducati, per iniziare la nuova avventura in Honda al top. Il pilota maiorchino ha di recente partecipato al gala ‘Sport and Talk from Hangar-7’ di ServusTV durante ...

Razzismo e violenza : anche la Premier League non è Più un modello? : Banane in campo, insulti, cori antisemiti e una bottiglia in testa a un giocatore. Gli inglesi alle prese con una nuova emergenza negli stadi

Sondaggio - i numeri di Ilvo Diamanti che affossano i grillini : sempre Più vicini al Pd : Al Movimento Cinque Stelle sono bastati nove mesi, di cui sei al governo, per riuscire a toccare l'orlo del baratro nei consensi. Partiti dal 32,7% del 4 marzo scorso, come riporta Ilvo Diamanti su ...

MasterChef All Stars - su Sky Uno la sfida definitiva con tutti gli chef Più amati : Un nuovo linguaggio, nuovi personaggi e un nuovo modo di fare cucina in tv: in sette edizioni ad oggi, Masterchef ha contribuito a trasformare un piatto in un vero show televisivo. Negli anni, migliaia di semplici appassionati hanno tentato di entrare nel nuovo tempio della cucina italiana e solo i più promettenti hanno varcato la sua porta, affrontando numerose sfide per aggiudicarsi il titolo finale. Quest&r...

WhatsApp annuncia l’arrivo di un aggiornamento che renderà Più semplici le chiamate di gruppo : Buone notizie per gli utenti WhatsApp che sfruttano il servizio di chiamate offerto da questa piattaforma: gli sviluppatori, infatti, hanno deciso di semplificare quelle di gruppo L'articolo WhatsApp annuncia l’arrivo di un aggiornamento che renderà più semplici le chiamate di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Perché la nuova bufera su Facebook è forse Più grave di Cambrigde Analytica : 'Per anni', Facebook ha consentito 'un accesso intrusivo' di alcune delle maggiori compagnie tecnologiche al mondo nei dati personali degli utenti. Di fatto concedendo loro una deroga 'alla abituali ...

Bruno Barbieri : "A MasterChef All Stars Più cuochi che personaggi. Maradona? Tornerà a lavorare per me" (VIDEO) : Anche Bruno Barbieri, lo chef più stellato d'Italia, si è raccontato a Blogo in occasione della conferenza stampa di MasterChef All Stars, in onda in prima serata da domani sul canale 108 di Sky, sul digitale terrestre al canale 311 o 11 e su Sky On Demand e Now TV. Quello che posso dire di aver notato in questa edizione di MasterChef All Stars è che tutti i cuochi abbiano partecipato per vincere e non per gareggiare. Si sono mostrati molto ...

Siria - Usa : “iniziato il ritiro delle truppe”. Timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno Più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

X Factor è confermato - ma senza alcuno dei quattro giudici che hanno concluso la stagione attuale. Leggi per saperne di Più : Nelle scorse settimane Manuel Agnelli ha dichiarato che lascerà X Factor, mentre Fedez ha detto che vuole abbandonare la tv per dedicarsi alla sua musica. Ma sembra che i due non saranno gli unici... L'articolo X Factor è confermato, ma senza alcuno dei quattro giudici che hanno concluso la stagione attuale. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Novara - sequestrati 40 pappagalli rari : c'è anche la specie Più grande del mondo : Blitz dei carabinieri forestali in un allevamento a Oleggio: trovate anche zanne d'avorio, coralli e un merlo subito liberato. Denunciato il proprietario

Pornhub ha avuto Più traffico dai dispositivi Android che da iOS nel 2018 : I dati presentati da Pornhub relativi al 2018 mostrano come oltre l'80% dei visitatori globali del sito web per adulti provengono da dispositivi mobili, con gli smartphone che rappresentano il 71,6% del traffico, mentre l'8,7% dei visitatori ha visualizzato i contenuti del sito da un tablet, a fronte di un 19,7% di visite da desktop. L'articolo Pornhub ha avuto più traffico dai dispositivi Android che da iOS nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

Il sesso ci rende Più felici - anche quando invecchiamo : Il sesso non ha una data di scadenza. Anzi, con l'avanzare dell'età diventerebbe sempre più importante per vivere nel modo più felice possibile. A sottolinearlo è una nuova ricerca inglese pubblicata sulla rivista Sexual Medicine, secondo cui avere rapporti sessuali aiuterebbe le persone anziane non solo a rinsaldare i rapporti con il proprio partner, ma anche a sentirsi più soddisfatti della propria ...

Giorgetti scommette sul rilancio del Totocalcio : ecco come cambierà la schedina (che non ci sarà Più) : Addio al Totocalcio, viva il Totocalcio: più che cancellarlo, il governo vuole rilanciarlo. Anche se questo vorrà dire cambiarne sicuramente le tipologie di giocate, abbandonando la vecchia schedina, magari anche il nome. Quella del sottosegretario Giancarlo Giorgetti è a metà fra l’ “operazione nostalgia” e la rivoluzione: ma con un montepremi più alto e il coinvolgimento diretto degli sportivi la scommessa potrebbe anche essere vincente. ...