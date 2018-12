Manovra | Pd e Leu lasciano commissione | “Zero voti È emergenza democratica” Testo in

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Pd e Leu abbandonano laBilancio. “In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo”, denuncia il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, parlando di “democratica”. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che lanon avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio.Una decisione che ha provocato anche la reazione di Vasco Errani: “Laè totalmente inutile – dice il senatore di Leu – quindi vado in Aula. Il governo non vuol fare lavorare la”. In sostanza, arriverà direttamente in Aula a Palazzo Madama, venerdì, il maxiemendamento finale del governo con tutte le modifiche inviate a Bruxelles. “Non lo avrà mai votato nessuno – continua Marcucci ...