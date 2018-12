La navicella spaziale Soyuz è atterrata in Kazakistan

Soyuz - siamo alla fine di un'era per la navicella spaziale russa? : Dopo gli incidenti, il 3 dicembre la Soyuz riporterà in orbita un equipaggio, a luglio il turno di Parmitano. Ecco le prospettive di un'astronave di 52 anni

Soyuz - siamo alla fine di un’era per la navicella spaziale russa? : Il 3 dicembre, con partenza alle 12:31 ora italiana, una Soyuz tornerà nello Spazio con un equipaggio. La navetta russa, sulla quale il prossimo 26 luglio Luca Parmitano inaugurerà la missione dell’Agenzia spaziale europea Beyond, sarà lanciata dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, per trasportare sulla Stazione spaziale internazionale la statunitense Anne McClain, il canadese David Saint-Jacques e il russo Oleg Kononenko. Il lancio ...

La navicella Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale : La navicella Cygnus, in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata lanciata con successo per mezzo di un razzo Antares dalla base NASA di Wallops Island, in Virginia, alla sua decima missione operativa. Il veicolo Cygnus è costituito da due sezioni principali: il modulo di servizio della Northrop Grumman (precedentemente Orbital ATK) e il modulo cargo pressurizzato (PCM), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, joint ...