Il Canton Ticino versa 3000 franchi per ogni neonato

Manifesti razzisti in Canton Ticino : gli italiani come topi nel formaggio (svizzero) : Da anni la Lega dei ticinesi fa campagne razziste contro i frontalieri che ogni giorno attraversano il confine per lavoro. Adesso che si preparano le elezioni Cantonali rispuntano i volantini