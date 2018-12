Dal 2019 nuova fase di AdSmart Sky Media Continua collaborazione con Iccrea

Fed riduce a due le strette 2019 e risponde a Trump : 'politica fuori Dalle nostre decisioni' : ... che da mesi continua a fare pressing governatore della Fed, Jerome Powell, affinché metta la parola fine all'aumento del costo del denaro, a suo dire responsabile di un rallentamento dell'economia. ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata Dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

Web tax - che cos'è e chi potrebbe doverla pagare già Dal 2019 : Rinviata già nella scorsa legislatura e oggetto di uno scontro anche all'interno dell’Unione Europea, Conte ha annunciato...

Ippica a Roma - il gestore di Capannelle : "Dal 2019 stop alle corse" : L'ente che gestisce l'impianto ha informato il Comune dell'insorta insussistenza delle proprie condizioni di continuità aziendale

Pensione anticipata - uscita nel 2019 : ipotesi quota 100 e donne per nati Dal 1952 al 1959 : Quali potrebbero essere le possibilità di andare in Pensione anticipata nel corso del 2019 con le misure della quota 100, della proroga dell'opzione donna, ma anche degli attuali requisiti della riforma delle pensioni di Elsa Fornero? E' possibile, ad oggi, fare alcune considerazioni e calcoli in merito al ventaglio delle possibilità di andare in Pensione l'anno prossimo, in attesa degli ultimi dettagli che verranno adottati dal Governo Conte e ...

La reunion degli One Direction è vicina : le parole di Liam Payne a un passo Dal 2019 : La reunion degli One Direction potrebbe essere molto vicina. Le parole di Liam Payne lasciano ben sperare a proposito di un ritorno della formazione a quattro della band anglo-irlandese ma è ancora tutto da decidere. Intervistato nelle scorse settimane da Capital FM, Liam Payne ha raccontato di aver parlato con il compagno di band Niall Horan e di aver messaggiato con lui. Inoltre ha rivisto Louis Tomlinson in occasione della partecipazione ...

Legge 104 : esenzione canone Rai per disabilità - cosa cambia Dal 2019 : Tra le novità attese nella prossima Manovra 2019 potrebbe essercene una diretta alle persone disabili, incluse quelle con Legge 104: l’esenzione del canone Rai per disabilità. È quanto previsto da un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalle senatrici del Movimento 5 Stelle – Laura Granato e Agnese Gallicchio – in Commissione Bilancio del Senato. Una commissione impegnata in queste ore nell’esame del testo, anche se le ...

Iscrizione anno scolastico 2019-2020 aperte Dal 7 gennaio : Il Miur con la Circolare prot. n.18902 del 7 novembre 2018 ha emanato direttive per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. A differenza degli scorsi anni quest’anno cambia la tempistica per le iscrizioni per consentire che le cattedre siano occupate ad inizio anno scolastico, come da priorità del ministro Marco Bussetti. Rispetto allo scorso anno tempi ...

Multe : Dal 2019 saranno più salate con aumento del 2.2% : Tutti gli automobilisti, almeno una volta nella vita, sono stati costretti a pagare una multa. E’ qualcosa con cui bisogna necessariamente fare i conti. Che si tratti di Multe applicate dai vigili o degli odiati autovelox, si tratta di sanzioni dalle quali è impossibile sfuggire, per non rischiare di veder lievitare la spesa con il passare del tempo. Da molti anni a questa parte, inoltre, si tratta di una risorsa quasi ...

Roma Fringe Festival Dal 7 al 27 gennaio 2019 : ... critici e addetti ai lavori una vetrina di teatro indipendente unica nel suo genere, con 6 spettacoli differenti a sera alternati su 2 palchi la settima edizione del Roma Fringe Festival si rinnova, ...

Inferno Run – Dal 19 gennaio 2019 tre tappe avvincenti : al via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica : Dal 19 gennaio torna Inferno Run, la corsa a ostacoli più diabolica d’Italia in tre tappe. Aperte le iscrizioni su www.Infernorun.it È tra le tendenze sportive che stanno sempre più appassionando l’Italia e anche nel 2019 conferma le sue tre avvincenti tappe, tra Piemonte, Lombardia e Toscana. Dal 19 gennaio prenderà il via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica, Inferno Run. Dalle innevate Alpi Marittime, ...

Oroscopo 2019 - l’anno nuovo visto Dall’astrologa Ada Alberti : Cosa ci riserva il 2019? Amore, fortuna e salute, l’astrologa Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo del 2019 sul suo sito e segno per segno ha raccontato come sarà il nuovo anno. Partiamo dall’Ariete: l’astrologa ha affermato che il nuovo anno potrà essere particolarmente proficuo per i nati di marzo. Il segno potrà riuscire in vari ambiti se farà leva sulle sue capacità e si impegnerà a fondo nei nuovi progetti. Bene l’amore per chi è in ...

Multe più salate Dal primo gennaio 2019 : le sanzioni aumentano del 2 - 2% : Lo prevede una norma automatica in base all'articolo 195 del Codice della Strada. Con ammende varie i Comuni italiani hanno incassato 2,95 miliardi di euro negli ultimi due anni

Oscar 2019 - Dogman di Matteo Garrone fuori Dalla shortlist per il miglior film straniero : Dogman – che ha incantato Cannes la scorsa primavera e gli Oscar europei solo qualche giorno fa con l’interpretazione di Marcello Fonte – interrompe la sua corsa verso gli Oscar 2019 nella categoria di miglior film straniero. La pellicola di Matteo Garrone, vincitrice anche di otto Nastri d’argento, è infatti fuori dalla shortlist dei nove candidati dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una delusione che nulla ...