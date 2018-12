leggioggi

: Beffa di Natale per milioni di utenti: rimborsi sospesi per le bollette telefoniche a 28 giorni - MaggioliEditore : Beffa di Natale per milioni di utenti: rimborsi sospesi per le bollette telefoniche a 28 giorni - LeggiOggi_it : Beffa di Natale: niente rimborsi bollette a 28 giorni, stop del Consiglio di Stato... - SassiLive : PIGNOLA E MARATEA SENZA STIPENDIO, CGIL: “OLTRE AL DANNO LA BEFFA: È NATALE E NON POSSONO SCIOPERARE” -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Bruttissima sorpresa sotto l’albero per i consumatori italiani che avrebbero dovuto ricevere il rimborsoa 28entro il 31 dicembre 2018.da fare. Non riceveranno nulla. A deciderlo èildi, a cui si sono rivolti Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Ilha accolto la loro richiesta di sospendere l’ordine del Garante di rimborsare.Ildi– che rappresenta il secondo grado della giustizia amministrativa – sostiene che la questione vada congelata fino a quando non saranno rese note le motivazioni della sentenza di primo grado di novembre, a firma del Tar.Non è quindi unodefinitivo ai, ma una sospensione. Tutto al momento è bloccato, e 10 milioni di utenti che aspettavano il ristoro (sono quelli di telefonia fissa o fisso-mobile con contratto attivo dal 23 giugno 2017), non riceveranno ...