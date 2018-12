Asia Argento ha spiegato il motivo per cui ha scelto di interrompere ogni relazione con

Fabrizio Corona contro Asia Argento : «Fuori di testa. Provato l'attenzione dei media con me - ora la cerca in tutti i modi» : ?Asia Argento è andata via di testa?, Fabrizio Corona torna a parlare della relazione lampo con Asia Argento. La storia fra i due è durata poco, ma oltre ad essere...

FABRIZIO CORONA E Asia ARGENTO/ L'attrice si sbottona : 'È finita sul nascere - troppo interesse mediatico' : FABRIZIO CORONA ha lanciato proprio il suo giornale online: CORONA Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di ASIA ARGENTO.

Asia Argento - il nuovo tatuaggio è un'opera d'arte : Al complesso del Vittoriano numerose modelle si sono fatte tatuare il corpo nel classico stile ornamentale che ha reso famoso Manzo in tutto il mondo.

Asia Argento sale sul palco e offre a Salmo 20 mila euro per avere un rapporto intimo : L'attrice Asia Argento, figlia dell'omonimo regista, sta continuando a far parlare di sé. La donna sta egregiamente cavalcando la cresta dell'onda, occupando quasi sempre una posizione prioritaria nel mondo del gossip. L'evento che, tuttavia, sta facendo maggiormente discutere nelle ultime ore è accaduto nel corso del concerto del rapper Salmo; la Argento è salita sul palco ed ha fatto una proposta indecente al cantante: gli ha chiesto di avere ...

Corona : nessun rancore nei confronti della ex Asia Argento : Dopo la fine della relazione con Asia Argento, Fabrizio Corona si confessa e parla dell'addio da parte dell'attrice. Amarezza e delusione, ma nessun rancore. Per l'ex re dei paparazzi, la 'trovata' di Asia è stata geniale, ha chiuso la relazione con un messaggio particolare che conteneva un video musicale di Piero Ciampi. Una storia-lampo Love story che finiscono ancora prima di cominciare: Fabrizio e Asia presenti. Dopo un mese di relazione o ...

Asia Argento fa una proposta indecente a Salmo durante il concerto : Nel corso di un concerto del noto rapper Salmo , Asia Argento è salita sul palco per sfidare il rapper a concedersi fisicamente a lei in cambio di denaro... La proposta indecente Il siparietto, senza dubbio organizzato, è nato da una rima di Salmo nella canzone "Pmx", nella quale il cantante sosteneva che non avrebbe avuto un rapporto con Asia Argento nemmeno a pagamento. La donna non aveva esitato a rispondere, è proprio il caso di dirlo, per ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - la loro love story : «Ci siamo visti quattro volte - è esploso il finimondo» : ?Ci siamo visti quattro volte ed è esploso il finimondo?, Asia Argento torna sulla sua relazione con Fabrizio Corona. La fotografatissima e chiacchieratissima love story come...

Asia Argento racconta : 'Con Corona un'amicizia morta sul nascere per il troppo gossip' : A pochi giorni dall'ospitata di Fabrizio Corona a "Non è l'Arena", anche Asia Argento ha parlato: sul nuovo numero di Maxim, infatti, sono riportate le prime dichiarazioni ufficiali dell'attrice sulla fine della sua breve relazione con l'imprenditore. La romana ha etichettato come "un'amicizia morta sul nascere" quella tra lei e l'ex re dei paparazzi, un'amicizia terminata soprattutto per l'eccessivo gossip che si è scatenato attorno a loro da ...

Asia Argento shock al concerto di Salmo : “Do 20mila euro a questo ragazzo per ficcarmelo dentro…” : Asia Argento torna a far parlare di se, questa volta al concerto di Salmo dove si presenta con una valigia piena di soldi Asia Argento si è fatta notare in occasione del concerto tenuto da Salmo al Palalottomatica di Roma domenica scorsa. L’attrice, infatti, è salita sul palco con una valigetta piena di soldi in mano e ha rivelato: Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro. Voi accettereste? Il rapper ha aperto e ...

Asia Argento : "Con Fabrizio Corona - è esploso il finimondo. Caso Weinstein? Non mi sono svegliata all'improvviso..." : Dall'ottobre 2017, la vita pubblica di Asia Argento è stata ricchissima di eventi: le accuse di stupro rivolte a Harvey Weinstein, l'impegno in prima linea con il movimento #MeToo, il suicidio del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie ricevute dall'attore Jimmy Bennett, l'esclusione da X Factor e il chiacchieratissimo flirt con Fabrizio Corona. Intervistata da Maxim, Asia Argento ha ripercorso gran parte di questi eventi, ...