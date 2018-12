Rumor : Tav bocciata. Rixi ad Affari "Favorevole - ma prima Altre opere" : L'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccera' il progetto, stabilendo che non e' economicamente sostenibile. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando due fonti vicine al dossier e aggiungendo... Segui su Affaritaliani.it

Rumor : Tav bocciata. Rixi ad Affari "Favorevole - ma prima Altre opere" : L'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccera' il progetto, stabilendo che non e' economicamente sostenibile. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando due fonti vicine al dossier e aggiungendo... Segui su Affaritaliani.it

Altre tre uscite dall'Istituto superiore di sanità - Grillo infuriata : Dopo le dimissioni del presidente Ricciardi lasciano Giuseppe Remuzzi, del cda, Armando Santoro e Francesco Vitale del comitato scientifico. La ministra: "Non abbiamo mai interferito con il lavoro dell'Istituto. Chi dice il contrario ne risponderà"

Istituto Superiore di Sanità - Altre due dimissioni ai vertici - : Dopo l'addio del presidente Walter Ricciardi, lasciano l'incarico anche Giuseppe Remuzzi, componente del Cda, e Armando Santoro, membro del Comitato scientifico, perché considererebbero non garantita ...

Istituto Superiore di Sanità - Altre due dimissioni ai vertici : Istituto Superiore di Sanità, altre due dimissioni ai vertici Dopo l’addio del presidente Walter Ricciardi, lasciano l’incarico anche Giuseppe Remuzzi, componente del Cda, e Armando Santoro, membro del Comitato scientifico, perché considererebbero non garantita l'indipendenza scientifica dell'ente Parole chiave: ...

Dopo Ricciardi Altre due dimissioni all'Istituto Superiore di Sanità : ... ha ammesso, ci fosse stato un "legittimo disaccordo con alcune posizioni del governo, ma questo non ha nulla a che fare con il suo ruolo, che di certo non fa politica, ma altro". La notizia della ...

Altre agevolazioni per favorire la mobilità : Disabili e mobilità I seguenti ausili per la mobilità sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, previa prescrizione di un medico specialista del SSN. Carrozzine: a telaio pieghevole, a telaio rigido, elettroniche, scooter Montascale: cingolato, a ruote Sollevatori Altre agevolazioni favorenti la mobilità Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per: Trasporto in ambulanza dei disabili Acquisto di arti artificiali per ...

Migranti - naufragio tra Spagna e Marocco : 12 morti e Altrettanti dispersi. 33 sopravvissuti : Un’imbarcazione con a bordo diversi Migranti è naufragata nel mare di Alboran, la parte più occidentale del Mediterraneo, tra Spagna e Marocco. Come riferisce il quotidiano El Pais al momento ci sono dodici morti e altrettanti dispersi. Sopravvissute invece 33 persone. A trarre in salvo i passeggeri della barca, partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre, è stata l’organizzazione statale di soccorso ‘Salvamento ...

Quattro ASUS ricevono le patch e Altre migliorie mentre Samsung Galaxy J7 (2017) TIM ottiene Android Oreo : Tramite il suo forum ufficiale, come accade spesso, ASUS ha dato notizia di aver rilasciato parecchi aggiornamenti firmware L'articolo Quattro ASUS ricevono le patch e altre migliorie mentre Samsung Galaxy J7 (2017) TIM ottiene Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

PUBG : disponibile la mappa Vikendi per tutti e Altre novità : Vikendi (nuova mappa invernale 6x6) è disponibile da oggi per tutti i giocatori PC di PUBG ma le novità non finiscono qui.Come riporta VG247, il nuovo aggiornamento introduce il fucile d'assalto G36 al posto dello SCAR, le motoslitte, un sistema in-game di replay, oltre al solito lavoro di correzione di bug ed ottimizzazione delle prestazioni. Sarà inoltre introdotto un nuovo sistema di progressione e di gradi, oltre al miglioramento ...

USA - la Federal Reserve alza i tassi e taglia le stime crescita. Rivela Altre due strette nel 2019 : Come da attese la banca centrale americana annuncia un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, come peraltro scontato dagli investitori. Il costo del denaro sale ...

Facebook ha condiviso i dati dei suoi utenti con Amazon - Netflix e Altre - : ... Amazon, Spotify ed altre i dati dei suoi utenti Facebook forse dovrebbe davvero rivedere la sua politica sulla gestione dei dati fornendo maggiore trasparenza in merito a come le informazioni degli ...

Ncc protestano a Venezia aeroporto e in Altre città : L'aeroporto di Venezia Tessera ha vissuto una giornata all'insegna della protesta, maturata dall'area di servizio Bazzera fino allo scalo Veneziano, dove hanno manifestato i titolari di licenza di ...

Banksy - se doni 2 euro ai migranti puoi vincere una sua opera originale : l’asta per il Natale e Altre idee regalo solidali : Aggiudicarsi una scultura di Banksy con 2 sterline (2 euro e 25 sterline)? E’ possibile, a patto di fare una donazione per i rifugiati e indovinarne il peso. Per chi cerca regali originali e solidali per Natale, l’invito è ad andare sul sito di Choose Love, il primo negozio che permette di comprare beni per aiutare i migranti (dai giubbotti alle coperte). In occasione delle feste infatti, il famoso street artist ha deciso di mettere ...