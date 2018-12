Sole e nebbia nei prossimi giorni | rialzo termico

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Roma - Il prossimo weekend va configurandosi in modo decisamente diverso da quello appena trascorso, se maltempo, freddo e neve hanno caratterizzato quello passato, il fine settimana che ci aspetta sarà all'insegna dell'alta pressione e delle infiltrazioni atlantiche in area mediterranea. Una massa d'aria umida e mite che non mancherà di portare annuvolamenti irregolari e qualche fenomeno in un contesto climatico anche sopra media. Sabato 22 Dicembre - L'Italia è interessata dalle propaggini più orientali di un'area di alta pressione di matrice sub tropicale con i massimi sulla Penisola Iberica. Lungo il bordo di questo anticiclone scivolano correnti umide occidentali in grado di determinare annuvolamenti lungo l'area tirrenica dalla Toscana alla Campania. Si tratterà essenzialmente di nubi basse marittime in grado di portare ...