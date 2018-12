Sicilia | la raccolta differenziata è al palo | la Regione si affida alle parrocchie

Comieco E' LA Sicilia LA REGIONE ITALIANA A CRESCERE DI PIU' NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE; provincia di Enna ultima in ... : 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell'ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la RACCOLTA ...

Raccolta e riciclo. Da Corepla un progetto per la Sicilia : Ciotti, accento su recupero stoviglie monouso, importante componente rifiuti conferiti a Consorzio nella regione

Raccolta e riciclo. Da Corepla un progetto per la Sicilia : Roma, 16 ott. - (AdnKronos) - Migliorare la Raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in plastica in Sicilia grazie a un progetto dedicato alla regione. E' l'obiettivo di Corepla, il Consorzio nazionale per la Raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. “Il nostro obi

Raccolta e riciclo. Da Corepla un progetto per la Sicilia : Migliorare la Raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in plastica in Sicilia grazie a un progetto dedicato alla regione. E’ l’obiettivo di Corepla, il Consorzio nazionale per la Raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. “Il nostro obiettivo è portare quantità e qualità della Raccolta differenziata Siciliana ai migliori livelli nazionali, ponendo anche l’accento sul recupero delle stoviglie monouso ...