Risultati NBA | LeBron crolla contro i Nets | super-Jokic trascina i Nuggets

NBA - i Risultati della notte : Jokic batte Doncic - successi a sorpresa per Hawks e Cavs : Denver Nuggets-Dallas Mavericks 126-118 Se Nikola Jokic continua a giocare così, Denver dovrà farci l'abitudine a restare in vetta alla Western Conference anche ben oltre il primo terzo di regular ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

Risultati NBA : cadono Sixers e Clippers - si risollevano Spurs e Rockets : Risultati NBA, notte ricca di incontri interessanti: ad Ovest Rockets, Thunder e Warriors fanno la voce grossa Risultati NBA, ben 8 incontri giocati nella notte americana, alcuni dei quali davvero molto interessanti. Una gara d’alta classifica si è giocata tra Clippers e Trail Blazers, vinta da Portland grazie ai 39 punti del suo trascinatore Lillard. 127-131 il finale dell’incontro molto equilibrato nel quale Gallinari si è ...

NBA - Risultati della notte : Milwaukee vince a Detroit grazie a Giannis - Westbrook tripla doppia numero 111 : Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 104-107 Quando Giannis Antetokounmpo è andato a sedersi dopo poco più di tre minuti di partita con due falli già a suo carico, per lui e per i Milwaukee Bucks si ...

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

Nba Risultati : LeBron e Ball - storiche triple doppie per i Lakers : LeBron James , 24-12-11 assist, e Lonzo Ball , 16-10-10 assist, schiantano gli Hornets e fanno la storia: primi due Lakers in tripla doppia nella stessa partita dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar e ...

Nba Risultati : Gallinari 28 - ma ai Clippers non basta. Belinelli 17 brilla nel successo Spurs : Terza sconfitta consecutiva per i Clippers di Danilo Gallinari. I 28 punti dell'azzurro non bastano a vanificare la superiorità dei Thunder, presi per mano da un super Paul George da 33 punti e da ...

NBA - i Risultati della notte : Harden show contro Memphis - Boston si ferma a Detroit : ... prima la Chicago che con Jordan e Pippen ha conquistato uno spazio nel cuore dei tifosi di tutto il mondo, e poi con la Utah resa celebre dalla coppia Stockton&Malone , o forse anche solo per la ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

Risultati NBA – Lakers e Rockets convincono - Celtic e Clippers no! : Risultati NBA – LeBron ed i suoi Lakers continuano a migliorare, diventando una contender ad Ovest in attesa di qualche trade Risultati NBA, una notte ricca di incontri molto interessanti quella appena conclusasi. LeBron ed i suoi Lakers sono andati a vincere 100-128 sul parquet degli Hornets di Kemba Walker. Tripla doppia del King James, ma anche di Lonzo Ball. Molto interessante lo scontro tra l’altra franchigia losangelina, ...