“Per Natale vorrei ” | le letterine dei bimbi in cura per tumore al Gemelli

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Arriva, e i piccoli pazienti dell’Oncologia pediatrica del Policlinico Universitario A.Irccs di Roma, hanno inviato la loro letterina a Babbo. Cosa hanno chiesto? Un incontro con il proprio idolo sportivo, un semplice giocattolo o un bel viaggio per sé e per la propria famiglia. Regali che fanno sognare chi è costretto a passare le festività natalizie in reparto e che possono davvero fare la differenza.“Ilè un periodo particolare perché non tutti i bambini possono rientrare a casa e stare con le loro famiglie, per alcuni c’è necessità di rimanere in ospedale per proseguire le cure. Cercare di offrire delle attività che spezzino la routine ospedaliera è molto utile e può migliorare la qualità delle cure, che non è solo fare la giusta terapia”.Lo spiega all’Adnkronos Salute Antonio Ruggiero, direttore del reparto di ...