: New Amsterdam, Quarta Puntata: Max Collassa e Rischia la Vita!: - UominiDonneNews : New Amsterdam, Quarta Puntata: Max Collassa e Rischia la Vita!: - powerfuloueh : Ho visto le ultime due puntate di New Amsterdam su guardaseria, in Subita e ho pianto ok; e sono sotto shock aiuto - LadySifed : @ky_mi @DarkYuna91 Mi va bene anche in New Amsterdam, voglio vederlo nei panni di un medico -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) New, trama: Max stanco delle sedute di chemioterapia vuole partecipare ad un programma sperimentale. Helen ottiene il consenso, ma Maxtra le braccia di Georgia!La serie tv Newè stata accolta calorosamente dai telespettatori del piccolo schermo. Un quarto appuntamento ricco di colpi di scena con un finale che lascerà i fan della serie senza fiato! Max è stanco di continuare le sedute di radioterapia e chemioterapia, e chiede di entrare a far parte del programma di trattamento sperimentale alla dottoressa Sharpe. Intanto una ragazza asiatica si presenta al Newcon delle forti emicranie, mentre un trans dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per continuare il percorso di transizione. Helen riesce ad ottenere l’approvazione per la cura sperimentale, ma mentre Georgia e il dott Goodwin sono al lago Maxtra le braccia ...