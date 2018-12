Monito di Mattarella | ' Tutti rispettino i limiti della Costituzione'

Monito di Mattarella : 'Il bilancio dello Stato è bene pubblico' : Il Presidente della Repubblica ammonisce sui conti: 'Senza finanze solide non si tutelano i deboli'. il premier Conte assicura: 'Faremo di tutto per arrivare ad una soluzione condivisa' -

Mattarella : rastrellamento ebrei Roma Monito per nostra civiltà : Roma – Quest’anno si celebra il 75esimo anniversario del 16 ottobre 1943, quando, durante l’occupazione nazista di Roma, oltre 1.000 ebrei Romani furono presi e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo un esiguo numero, 16 persone, tra cui una sola donna, tornarono alle loro case. La Comunita’ di Sant’Egidio e la Comunita’ Ebraica di Roma, come ogni anno dal 1994, ricordano questo tragico ...

Mattarella ricorda la Shoah : "È un Monito perenne a svuotare i depositi di intolleranza" : "Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, è un monito permanente alla nostra civiltà, che si è ricostruita promettendo solennemente "mai più" e, tuttavia, ogni giorno è chiamata a operare per svuotare i depositi di intolleranza, per frenare le tentazioni di sopraffazione, per affermare il principio dell'eguaglianza delle persone e del rispetto delle convinzioni di ciascuno". Così ...

