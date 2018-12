Mercato NBA | LeBron James sogna Anthony Davis | ' Sarebbe fantastico'

Mercato NBA – I Phoenix Suns tagliano Austin Rivers : 5 squadre da Playoff su di lui : Austin Rivers pronto ad accordarsi per il buyout con i Suns, dopo essere stato scambiato dagli Wizards, il playmaker sarebbe finito nel mirino di 5 squadre da Playoff Nei giorni scorsi Austin Rivers è stato scambiato dagli Washington Wizards ai Phoenix Suns, nell trattativa che ha portato Trevor Ariza nella Capitale. Il figlio di Doc Rivers ha subito chiesto il rilascio, visto che i Phoenix Suns non sembrano avere gli stessi obiettivi del ...

Mercato NBA – Austin Rivers pronto a dire addio ai Suns : richiesto subito il buyout : Austin Rivers pronto a dire addio ai Phoenix Suns: appena arrivato dagli Wizards, il figlio di Doc Rivers ha chiesto di essere tagliato per accordarsi con una franchigia da Playoff Neanche il tempo di arrivare che Austin Rivers è già pronto a dire addio. Il figlio di coach Doc Rivers, arrivato ai Phoenix Suns nella trade che ha portato Ariza agli Wizards, ha chiesto subito di essere ceduto. Dirigenza e giocatore si stanno mettendo dunque ...

Mercato NBA – Anthony Davis al bivio : il rinnovo più ricco possibile vale guardar vincere gli altri? : Anthony Davis di fronte ad un bivio: i Pelicans potrebbero offrirgli il contratto più ricco possibile ma la franchigia di New Orleans non sembra poter diventare competitiva per vincere un anello Molto spesso nella carriera di uno sportivo spunta un bivio che può cambiarne drasticamente il suo futuro. Nei prossimi mesi anche Anthony Davis dovrà fare una scelta importante per la sua carriera: rinnovare con i Pelicans oppure cercare fortuna ...

Mercato NBA – Cessione Markelle Fultz : la dirigenza dei Sixers incerta sul futuro del playmaker : La Cessione di Markelle Fultz non appare così scontata come sembrava nei giorni scorsi: metà della dirigenza dei Sixers indecisa sul futuro del proprio playmaker I Philadelphia 76ers attendono nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ sembra aver relegato ai margini della rosa il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e ...

Mercato NBA – Strategia clamorosa dei Lakers : si prepara il doppio colpo Kawhi Leonard-Anthony Davis! : I Los Angeles Lakers stanno gettando le basi per un doppio colpo da paura: la dirigenza giallo-viola proverà a prendere Kawhi Leonard ed Anthony Davis per la prossima stagione Dopo un inizio di stagione altalenante, i Los Angeles Lakers sembrano aver trovato la quadra. La franchigia losangelina si trova attualmente in 4ª posizione ad Ovest con 18 vittorie e 11 sconfitte. LeBron James ha preso per mano la squadra, aiutando i giovani a ...

Mercato NBA - Memphis ha fatto una figuraccia e ai Grizzlies non resta niente in mano : "Non avevo mai visto nulla del genere in precedenza nella mia carriera". Beh, in realtà è stata una novità un po' per tutti verrebbe da dire, una prima volta che i protagonisti avrebbero voluto ...

Mercato NBA : Trevor Ariza passa a Washington - a Phoenix arrivano Austin Rivers e Kelly Oubre : Tutto è ben quel che finisce bene. Phoenix e Washington infatti, in maniera del tutto involontaria, erano riuscite nelle ultime ore a fare un bel po' di pubblicità , e di casino, con una trattativa ...

Mercato NBA - che trade tra Suns e Washington! Ariza scambiato per Rivers ed Oubre : Mercato NBA, Suns e Wizards hanno completato una trade molto interessante che cambia i roster delle due franchigie Mercato NBA, Suns e Wizards hanno messo a segno una delle trade più interessanti di questa fase di scambi. Trevor Ariza è stato scambiato dai Suns per Rivers ed Oubre. Con questo stravolgimento, Washington si trova ad avere ben 4 uomini di un certo livello tra gli esterni, oltre ad Ariza vi sono già nel roster Wall, Beal ed ...

Mercato NBA – Dinwiddie rinnova con i Nets : “grazie Brooklyn - mi hai dato una casa” : Spencer Dinwiddie firma un rinnovo triennale con i Brooklyn Nets: la guardia bianco-nera ottiene la tanto attesa estensione del contratto Spencer Dinwiddie ottiene finalmente ciò che merita: la guardia dei Brooklyn Nets ha ottenuto finalmente il tanto atteso rinnovo di contratto. Dopo essere diventato il go-to-guy della squadra in seguito all’infortunio di LaVert, ed ver mantenuto 11.5 punti, 5.1 assist e 2.9 rimbalzi in 168 partite ...

Mercato NBA - le reazioni della lega allo scambio saltato di Trevor Ariza : L'incredibile maniera in cui è saltato lo scambio tra Washington, Phoenix e Memphis ha provocato ovviamente molte reazioni in giro per la NBA. Ecco quelle più divertenti e significative LO scambio DI ...

Uno scambio di persona ha fatto saltare una grossa operazione di Mercato in NBA : Ai Memphis Grizzlies giocano due Brooks: per un fraintendimento, non si farà un affare che avrebbe riportato Trevor Ariza a Washington

Mercato NBA – Giallo nella trade Ariza-Wizards : salta tutto per uno… scambio di persona! : Clamorosa svolta nel futuro di Trevor Ariza: salta la trade con gli Wizards per uno scambio di persona legato a Dillon Brooks e MarShon Brooks Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Trevor Ariza aveva già fatto le valigie, ma niente Lakers: il cestista dei Suns era stato spedito a Washington. Certo, prima che un clamoroso scambio di persona facesse saltare tutto. I Suns erano alla ricerca di una trade a 3 squadra e, il mancato ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto per Trevor Ariza : Tutto sembrava procedere in maniera normale: i primi tweet degli informatissimi Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic che annunciavano le trattative in corso tra Washington e ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto con Washington : ... Washington e Phoenix Ovviamente, dopo una figuraccia di questa portata, è cominciato quasi immediatamente lo scaricabarile delle responsabilità per quello che è successo mentre il mondo della NBA se ...