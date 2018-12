Manovra | Conte al Senato ' Con Ue negoziato politico | nessun arretramento' Di Maio e

Manovra - procedura scongiurata - ma via libera Ue a gennaio. Conte : «Nessun cedimento» : La procedura d'infrazione è evitata. La commissione europea ufficializza il via libera, condizionato, alla legge di bilancio del governo gialloverde. Lo fa a prezzo di un abbassamento del...

Manovra - è davvero un successo quello di Conte? Ecco cosa dovrà fare l'Italia : Il governo ha accettato di tagliare di oltre 4 miliardi la spesa per investimenti, aumentare le tasse su scommesse e...

Conte spiega la Manovra al Senato. Si dimette il capo di gabinetto del ministero dell'Economia : Tria: soddisfazione mia e di tutto il governo - Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia si è dimesso. Il principale collaboratore di Tria, da tempo sotto attacco del M5s, ha ...

Manovra - via libera informale dalla Ue. Conte : nessun dietrofront sui contenuti : Il premier riferisce in Aula: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno nei tempi». Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Manovra - il discorso di Conte al Senato : "Evitata procedura senza arretrare sui contenuti" : L'obiettivo era evitare le sanzioni, salvando reddito di cittadinanza e quota 100, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo con un attento gioco di tagli, sembra esserci riuscito. "Desidero ...

Manovra - niente procedura d'infrazione. Conte : non abbiamo tradito gli italiani : Roma, 19 dic., askanews, - Giuseppe Conte incassa l'ok della Commissione europea sulla Manovra economica riveduta e corretta e assicura di non aver tradito gli italiani perchè restano invariate le ...

Manovra - opposizioni contro Conte. Pd : “Finiti col cappello in mano”. FdI azzarda : “Provvedimento comunista” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riferito in Senato sulla Manovra dopo l’accordo raggiunto con la commissione Ue e il passo indietro sul deficit-Pil, tra le proteste delle opposizioni. Tutto mentre spiccavano le assenze di Di Maio e Salvini. Dal Pd a FdI fino a LeU e Forza Italia, i gruppi di opposizione hanno attaccato il governo, ricordano le promesse degli stessi vicepresidenti e ironizzando sulle loro assenze. ...

Sì informale dell'Ue alla Manovra - giudizio a gennaio. Conte : mai ceduto sui contenuti : Le risorse disponibili Bruxelles, spiega Conte, dovrà tenere conto che l'economia è di nuovo in una fase di stallo: nella lettera inviata alla commissione europea dal governo italiano, infatti, "...

Ok Ue sulla Manovra - Conte in Senato : contenuti e tempi non cambiano DIRETTA : Ora 'l'azione di governo può proseguire a pieno ritmo senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura di infrazione avrebbe comportato rispetto alle prerogative nell'esercizio di politica ...

Manovra - Conte interrotto più volte dalle proteste del Pd. E Casellati riprende Bellanova : “Stia zitta” : Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le Contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni ...

Conte resta solo a prendersi il merito della Manovra scritta da Bruxelles : La plasticità della scena si rovina solo quando il microfono, in un moto di ribellione antisovranista, decide di emettere un fastidioso fruscio. I commessi del Senato, su indicazione della presidente Casellati, provano a sostituirlo. Poi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è costretto a cam

Manovra - Conte 'Con Ue negoziato politico - non siamo arretrati' : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"

Manovra - Conte : In 3 anni +450 mln entrate con reddito di cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte difende Quota100 e reddito di cittadinanza : evitata procedura d'infrazione : Conte poco fa ha riferito in Aula al Senato di aver concluso la trattativa con l'Ue sulla Manovra. Sarebbero stati salvaguardati i punti principali voluti dal Governo, ma con una diminuzione del deficit soddisfacente per le autorità di Bruxelles. evitata dunque la procedura d'infrazione. Conte riferisce in Aula al Senato i risultati ottenuti Come previsto, Conte ha riferito in Aula al Senato ciò che è avvenuto in mattinata. Il Premier aveva ...