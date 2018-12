Imprese | Rossi | ' Innovazione e tecnologie motore di crescita'

Abi : nel prossimo biennio ancora in calo le nuove sofferenze delle Imprese : Le previsioni elaborate in base ai modelli ABI-Cerved indicano che la discesa proseguirà anche nel prossimo biennio in tutta l'economia, anche se a ritmi più lenti rispetto a quanto previsto nel ...

Le Imprese non vivono in una bolla. F.to Rossi - Banca d'Italia - : "Non è un obiettivo di destra o di sinistra " quello di promuovere più concorrenza nei diversi settori dell'economia " è semplicemente razionale". "La sorte dell'Italia si gioca sulla possibilità che ...

Le Imprese non vivono in una bolla. F.to Rossi (Banca d’Italia) : Roma. Cercando oltre confine le cause che influenzano negativamente la nostra economia, il governo rischia di perdere di vista cosa può fare per sbloccare il potenziale inespresso delle imprese italiane. Il sistema imprenditoriale non vive infatti in una bolla e si lascia direttamente condizionare d