Hanno trovato un' arma climatica in Russia

[Il retroscena] La letterina di Natale di Juncker. Ecco come Roma e Bruxelles Hanno trovato l'accordo : "Il mondo all'incontrario - denunciano i capigruppo delle opposizioni, Marcucci, Pd, e Bernini, Fi, in prima fila - siamo arrivati al punto che la legge più importante dello Stato viene scritta a ...

Tutte le primule rosse del terrorismo che Hanno trovato rifugio all'estero : Cesare Battisti non è l'unico latitante eccellente degli anni di piombo, che fino ad oggi l'ha fatta franca. Altri 33 terroristi hanno trovato rifugio all'estero scampando alla condanna che pesa sulle ...

Locanda dei Girasoli - tra i ragazzi down che qui Hanno trovato futuro : "Siamo una famiglia" : Le telecamere di RomaToday sono andate alla Locanda dei Girasoli, a Roma, al lavoro per entusiasmo per scacciare via...

Il dramma di Randi Ingerman : "Sono epilettica. Già due volte mi Hanno trovato quasi morta" : Da ormai qualche anno Randi Ingerman è lontana da riflettori. Nell'ultima puntata di Domenica Live , l'attrice e modella statunitense è tornata in tv per parlare della sua malattia. Randi, infatti, ha ...

A Genova delle suore Hanno ritrovato in soffitta un presepe del '700 : E' un piccolo tesoro d'arte settecentesca quello ritrovato dalle suore Marcelline di Genova nella soffitta dello splendido palazzo Brignole Sale che ospita la scuola e le classi di danza: si tratta di un presepe attribuibile alla scuola del Maragliano, probabilmente di Domenico Pittaluga che ha firmato alcune statuine.Completo di tutte le figure - Natività, pastori, re Magi - è composto da oltre 30 statuine di legno scolpito ...

Bocciato emendamento per i fondi agli orfani di femminicidio - ira Carfagna : “Bastardata - Hanno trovato i soldi per le birre artigianali” : Manovra, Bocciato emendamento per i fondi agli orfani di femminicidio, la Carfagna su tutte le furie: “hanno trovato i soldi per le birre artigianali e non li trovano per gli orfani… Bastardata!” La commissione Bilancio della Camera ha Bocciato un emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il fondo per gli orfani di femminicidio. “Una vergogna” dice la vicepresidente della Camera Mara Carfagnache aveva ...

Scomparso e trovato morto : i suoi cani Hanno vegliato su di lui per una settimana : La tragedia nella provincia di Rimini. Il cacciatore 68enne era Scomparso da mercoledì scorso: dopo il suo decesso, gli...

Lega e M5s Hanno trovato l'accordo sui soldi ai partiti : Alla fine M5s e Lega raggiungono l'accordo sui soldi ai partiti. Ma i giallo-verdi tirano dritto sull'agente sotto copertura, e bocciano tutte le modifiche chieste dalle opposizioni. La maggioranza apre, invece, all'eliminazione dell'obbligo di arresto in flagranza per i corrotti, che viene eliminato dal disegno di legge ( da ora ddl), e media con le opposizioni sulle cause di non punibilità per ...

I gilet gialli Hanno trovato il loro Beppe Grillo : Il comico irriverente, star della tv commerciale C8, Cyril Hanouna, si propone come "portavoce" dei gilets-jaunes, il movimento di protesta contro il caro diesel in Francia. Un'uscita a sorpresa, quella del barbuto e popolarissimo anchorman della tv transalpina, che Oltralpe ha subito suscitato un parallelo con Beppe Grillo e il suo impegno per l'affermazione del Movimento 5 Stelle.Ricevendo una piccola delegazione di manifestanti ...

Isis a Milano. Un blitz della polizia : lo Hanno trovato. Cosa è stato scoperto : Guerra all’Isis. Nelle prime ore di oggi, a Milano, la polizia ha dato esecuzione, con l’utilizzo del Nocs, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale dell’Aquila nei confronti di un 22enne cittadino egiziano, ritenuto organico all’Isis e per ciò accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. L’operazione è stata denominata ‘Lupi del ...

Nella pancia di una balena Hanno trovato 115 bicchieri di plastica : L'Indonesia è il secondo Paese al mondo più inquinato di plastica dopo la Cina, con una produzione di 3,2 milioni di tonNellate di rifiuti di plastica l'anno, 1,29 dei quali finiscono nell'oceano. Lo ...

Bambino scomparso da due giorni : finalmente lo Hanno ritrovato - era su un treno : Sua madre ne aveva denunciato la scomparsa due giorni prima, e la preoccupazione deve essere stata tanta, fino alla...

I carabinieri di Mistretta - Hanno ritrovato un uomo scomparso da otto giorni : Nella mattinata di oggi, a seguito dell'attivazione del Piano Provinciale di Intervento per la Ricerca di Persone Scomparse, coordinato dalla Prefettura di Messina , dopo giorni di incessanti ricerche ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Ma i lusitani Hanno trovato un’identità senza CR7 : Mancano quattro giorni alla sfida tra Italia e Portogallo, ultima partita degli Azzurri valevole per il gruppo 3 della Nations League 2019. I nostri portacolori, reduci dal successo scaccia crisi contro la Polonia, tornano a calpestare l’erba di San Siro che un anno fa valse l’eliminazione dal Mondiale 2018 nel playoff contro la Svezia. Una sorta di cerchio che si chiude. La selezione lusitana, campione d’Europa nel 2016 e ...