Denunciati a Ragusa tre cacciatori maltesi

Caporalato - 4 imprenditori arrestati e altri 3 Denunciati a Ragusa. “Braccianti pagati 3 euro l’ora - anche minorenni” : Sfruttavano i braccianti agricoli pagandoli in nero 3 o 4 euro l’ora e facendoli vivere in condizioni disumane. Per questo quattro imprenditori agricoli della provincia di Ragusa sono stati arrestati e altri tre sono stati denunciati con l’accusa di sfruttamento della manodopera. Le vittime sono cittadini africani provenienti dai centri per richiedenti asilo, romeni, tunisini e anche italiani. Tutti venivano impiegati come braccianti ...