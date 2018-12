Conte in Senato tra Tria e Moavero per l' informativa sul negoziato con l' Europa I vice

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

Manovra - l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta : L’informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta. L'articolo Manovra, l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - l'Italia evita la procedura di infrazione : Conte parla in Senato : Dopo una "approfondita discussione", a seguito di un accordo con il governo dell'Italia su un nuovo progetto di Bilancio...

Sbloccata trattativa Roma-Bruxelles. Conte riferisce in Senato. GUARDA LA DIRETTA : Il governo frena 'il via libera è solo tecnico, non c'è ancora l'ufficialità' ma la trattativa con l'Ue ormai è Sbloccata. Atteso l'ok della Commissione. Il pResidente del Consiglio riferisce stamani ...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

Manovra - "accordo tecnico" tra Italia e Ue : spread in calo | Conte riferirà al Senato : Di Maio: "Sono molto fiducioso, questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che volevamo, e senza procedura di infrazione". Salvini: "Grande soddisfazione per il risultato ottenuto".

Manovra - "accordo tecnico" tra Italia e Ue : spread in calo | Conte alle 12 al Senato : Di Maio: "Sono molto fiducioso, questa Manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che volevamo, e senza procedura di infrazione". Salvini: "Grande soddisfazione per il risultato ottenuto".

Sbloccata trattativa Roma-Bruxelles. Conte riferisce in Senato : Il governo frena 'il via libera è solo tecnico, non c'è ancora l'ufficialità' ma la trattativa con l'Ue ormai è Sbloccata. Atteso l'ok della Commissione. Il pesidente del Consiglio riferisce stamani ...

Manovra - accordo trovato con Bruxelles - da Palazzo Chigi prudenza ma domani Conte atteso in Senato : Manovra, il braccio di ferro sembra essere terminato tra Roma e Bruxelles. Da Palazzo Chigi c’è ancora molta prudenza, ma il premier Conte domani è atteso in Senato Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Italia e Commissione europea sulla legge di bilancio. La notizia è stata diffusa da alcune fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i commissari ...

Raggiunto l'accordo tra Roma e Bruxelles. Domani Conte riferisce in Senato : L'intesa sul nuovo schema della manovra 'è solo informale' e 'verrà ufficializzato Domani dopo il via libera di Bruxelles, spiegano le fonti del ministero dell'Economia -

Pd : Conte venga in Senato sulla manovra o occuperemo aula : Roma, 18 dic., askanews, - 'Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio. L'incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza democratica. Chiediamo che ...

Manovra - Commissione ancora ferma. Pd : “Conte e Tria vengano a riferire oppure occuperemo il Senato” : Il testo della Manovra ancora non si vede al Senato e la Commissione Bilancio resta ferma. Dopo che la seduta, prevista alle 9.30, è stata posticipata alle ore 12, è cominciata la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente, Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ...

Pd : "Conte venga a riferire al Senato oppure occupiamo l'Aula" : Il Pd protesta per la mancanza del testo defincitivo della manovra e arriva a minacciare l'occupazione dell'Aula del Senato. “Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di Bilancio. L’incapacità di questa maggioranza - dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci -ci ha trascinati in piena emergenza democratica. Chiediamo che il presidente Conte venga subito ...

Ddl Anticorruzione - Fraccaro preannuncia la fiducia al Senato. Contestazioni e urla delle opposizioni : “Vergogna” : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha preannunciato in Aula la richiesta di porre la fiducia sul ddl Anticorruzione, come previsto dal nuovo regolamento di Palazzo Madama. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha sospeso l’assemblea. La dichiarazione del ministro è stata coperta dalle urla e dalle Contestazioni delle opposizioni e qualcuno ha urlato “vergogna” all’indirizzo del ...