: Cesare Battisti è introvabile, la polizia diffonde 20 foto segnaletiche - LaStampa : Cesare Battisti è introvabile, la polizia diffonde 20 foto segnaletiche - SkyTG24 : Cesare Battisti, polizia brasiliana vuole negoziare la resa - Cyber_Feed : Breaking News #Battisti,Polizia tratta con suoi legali -

Labrasiliana si è messa in contatto con idiper negoziare la possibilità di una resa dell'ex terrorista italiano, latitante dallo scorso weekend, forse fuggito in in Bolivia,come sostiene l'ex giudice brasiliano Maierovitch.Finora gli avvocati sostengono che non hanno alcun contatto con il loro cliente."Sidi una decisione che deve prendere lui, e sa quali sono le conseguenze",dicono. Così Globo news. In caso di fermo fuori dal Paese,dovrebbe essere restituito al Brasile, e poi estradato.(Di mercoledì 19 dicembre 2018)