Wanda Nara attacca l Inter ' In estate volevano vendere Icardi alla Juve' Ausilio ' Il

Wanda Nara : "Il rinnovo di Icardi con l'Inter? Lontanissimo. Volevano darlo alla Juve" : Wanda Nara show ieri sera a Tiki Taka. La moglie e manager di Mauro Icardi non ha risparmiato frecciate e nessuno con i giornalisti nel suo mirino: "Mi sono stufata di sentire sempre le solite cose sui giornali. Il rinnovo? Ancora mi devo sedere e parlare. L"accordo è lontano, lontanissimo, o meglio, non è così vicino come si dice. Mauro non si discute, deve rinnovare punto e basta. Non è una questione di soldi, quanto prende ad esempio Higuain ...

Inter stizzita con Wanda Nara per il tweet sul rinnovo del contratto di Icardi (RUMORS) : In casa Inter il giocatore più in forma del momento è sicuramente il centravanti argentino Mauro Icardi che anche quest'anno, come successo spesso in passato, sta facendo la differenza. In campionato Maurito ha messo a segno nove reti in tredici presenze mentre in Champions League, pur essendo all'esordio assoluto, ha messo a segno quattro reti in sei presenze che, però, non sono bastate per la qualificazione agli ottavi di finale. Il ...

Il tweet di Wanda Nara ha mandato fuori strada i tifosi? Icardi ha firmato il rinnovo - ma non (ancora) con l’Inter : Wanda Nara ha bluffato con i tifosi dell’Inter? La moglie di Mauro Icardi in uno dei suoi ultimi tweet potrebbe non essersi riferita al rinnovo con i nerazzurri Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, solo qualche giorno fa su Twitter ha scritto: “è oltre mezzanotte e io sono ancora qua a leggere le pagine del rinnovo”. I tifosi dell’Inter, come prevedibile, hanno fantasticato su un possibile prolungamento del ...

Inter stizzita con Wanda Nara : Quel tweet non è proprio andato giù alla dirigenza dell'Inter . Wanda Nara ha voluto far sapere a tutto il mondo che la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi è ufficialmente partita, ma il club nerazzurro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport avrebbe voluto tenere tutto sotto traccia e ...