Roma | arrestato per bancarotta fraudolenta l' immobiliarista Statuto

Roma - arrestato l’immobiliarista Giuseppe Statuto : ‘Bancarotta fraudolenta’ : Lo hanno arrestato per bancarotta fraudolenta. È l’accusa contestata dalla procura di Roma a Giuseppe Statuto, destinatario di ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari notificata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Agli arresti anche il suo fidato collaboratore Massimo Negrini, 64 anni. Di origine casertana, Statuto è noto alle cronache per vicende che lo hanno visto protagonista per alcune ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

Roma : minaccia e scippa passante con coccio di bottiglia - arrestato : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina e aree limitrofe, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 31enne delle Filippine, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Ieri pomeriggio, l’uomo ha avvicinato una passante, 54enne del Marocco, che camminava a piedi sulla circonvallazione Nomentana in direzione ...

Roma : pusher 18enne arrestato da Carabinieri in borghese : Roma – Ieri pomeriggio, due Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, liberi dal servizio hanno arrestato un 18enne Romano, nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due militari, mentre si trovavano a passeggiare all’interno di un centro commerciale, di via Appia Nuova, hanno notato il giovane all’interno di un negozio, in atteggiamento sospetto. Dopo essersi qualificati ...

Roma - massacrata di botte dal marito davanti alla figlia di 3 anni perché non vuole più prostituirsi : arrestato 36enne : 'Non voglio più prostituirmi'. Picchiata dal marito in presenza della figlia: 36enne romeno arrestato dalla Polizia. La donna costretta a prostituirsi, aveva deciso di smettere. Quando l'ha detto al ...

Roma : obbligava moglie a prostituirsi e la malmenava - arrestato : Roma – Costretta a prostituirsi, aveva deciso di smettere. Quando l’ha detto al marito, questo si e’ infuriato e, alla presenza della figlia di 3 anni, ha iniziato a picchiarla con pugni e a colpirla anche con una sedia, il tutto facendo bene attenzione a non rovinarle il volto per non pregiudicare l’attivita’ lavorativa. Una storia di maltrattamenti ed umiliazioni che si ripetevano ormai da un anno e mezzo, da ...

È stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano : Domenica 9 dicembre è stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano, avvenuto il 20 novembre in Kenya. L’uomo si chiama Ibrahim Adan Odar ed è stato arrestato nella città di Bangali, nella contea

Roma - marocchino di 38 anni lancia benzina su un mezzo dell'esercito. Arrestato : Un uomo è stato bloccato dopo aver versato benzina da una bottiglia su un mezzo dell'esercito. È accaduto poco fa in via di Porta Angelica a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo...

Kenya - arrestato uno dei rapitori di Silvia Costanza Romano : Un arresto rilievo nell'operazione che le forze di sicurezza keniane stanno conducendo nella boscaglia per liberare Silvia Costanza Romano , la volontaria milanese rapita il mese scorso in Kenya. A ...