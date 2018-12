' No alla politica che accusa i migranti di tutti i mali' | Papa Francesco

Fico non rinuncia alla politica : 'Tema migranti non tira? Me ne frego dei sondaggi' : Per qualche minuto, una mezz'ora, non di più, Roberto Fico smette i panni istituzionali del presidente della Camera e torna al ruolo politico. 'Se il sondaggio dice che l'accoglienza dei migranti non '...

Davide Solaroli sfida Davide Ranalli a Lugo : è alla guida della coalizione Lega e Buona Politica : ... alla presentazione dell'alleanza e della candidatura c'erano i consiglieri della Buona Politica con in testa Silvano Verlicchi che aveva già annunciato il suo passo indietro , non sarò candidato, ...

Sì alla Tav : anche il popolo veneto scende in piazza a Verona contro la politica del non fare : Credo che la Tav non possa essere fermata', ha proseguito Lucia Perina, 'e fanno bene le imprese e le tante associazioni a sostenerla, perchè ci consente di restare agganciati al treno dell'economia ...

Chi è Cesare Battisti - il terrorista condannato a due ergastoli ma 'assolto' dalla politica : condannato dalla giustizia italiana, assolto dalla politica francese prima e brasiliana poi. Almeno fino a questa notte, quando il giudice della Corte Suprema brasiliana Luiz Fuun ne ha ordinato l'arresto 'a fini di estradizione'. Cesare Battisti, ...

Il nuovo virus europeo sono le crisi auto inflitte dalla politica : Una parola accomuna il quadro economico globale, europeo, italiano: incertezza. E questa incertezza riflette in gran parte scelte (o errori) della politica. A livello globale pesa l’incertezza sul futuro delle relazioni commerciali minacciate da un conflitto più o meno strisciante tra l’Amministrazi

Manovra - nuovi tagli alla spesa deficit limato al 2 - 05%. Tria : la politica scelga : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi accompagnerà Conte, ha detto fuori dai denti che a questo punto 'la scelta è politica'. Nelle ultime 24 ore i vertici tecnici si sono susseguiti. Il ...

Manovra - Tria : «Ridurrei il deficit ma la decisione spetta alla politica» : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

Manovra - Tria : "Ridurre il deficit preferibile. Ora la decisione spetta alla politica" : Rep "deficit all'1,95%". L'ultima offerta dell'Europa all'Italia di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

La famiglia di Rino Gaetano : "Le sue canzoni non vengano più utilizzate dalla politica" : 'Siamo stufi: le canzoni di Rino Gaetano non vengano più utilizzate dalla politica. A dirlo all'ANSA sono Anna Gaetano e suo figlio Alessandro, sorella e nipote del cantautore, all'indomani della manifestazione della Lega che sabato scorso in Piazza del Popolo a Roma ha usato il brano "Ma il cielo è sempre più blu". E questa volta, per la prima volta, la famiglia ha telefonato alla Sony Music, con cui detiene i diritti dei ...

SINDACATI E POLITICA/ Dalle auto alla manovra - quattro consigli utili per il Governo : Il Governo incontra finalmente i SINDACATI. Non solo per quanto riguarda la manovra, ma anche per la tanto discussa ecotassa

Manovra - ok alla Camera. Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a ...

La voce della Politica Agricoltura : ecco le novità previste dalla legge di bilancio : Il fenomeno dei micro-birrifici artigianali nel nostro Paese, infatti, rappresenta un importante elemento di vivacità dell'economia di qualità". Con la legge di bilancio, poi, è stata prevista la ...

Lega - Salvini : “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica - noi convinciamo gli elettori coi fatti” : “Come facciamo a ottenere i voti al Sud? Coi fatti. Nel Meridione la politica ha preso in giro milioni di cittadini”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dall’Ansa. L'articolo Lega, Salvini: “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica, noi convinciamo gli elettori coi fatti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Tria alla Camera : in corso valutazioni su “peso” quota 100 e reddito cittadinanza - scelta è politica : Il ministro dell’Economia Tria in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...