È giusto attaccare Di Battista se la Srl del padre è piena di debiti? : L’Italia è una Repubblica fondata sulla famiglia. In famiglia si nasce, si cresce, a volte si rimane a tempo indeterminato per vari motivi (poca voglia di abbandonare il nido, ma anche lavoro precario, disoccupazione che rendono impensabile cominciare un proprio percorso autonomo) e dalla famiglia possono arrivare benefici come guai. Tutti hanno un padre o una madre con cui doversi confrontare privatamente, fa parte dell’esperienza umana. ...