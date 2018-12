ilnapolista

Daspo di quattro anni al tifoso del Tottenham che ha lanciato una banana ad Aubameyang

(Di martedì 18 dicembre 2018) Come si combatte il razzismo in Premier League Ricordate il caso di razzismo in Arsenal-? Durante l’ultimo North London Dewrby, undegli Spurs in trasferta all’Emirates haunain campo a Pierre. Ebbene, subito dopo la partita ilha condannato senza riserve il suo stesso supporter: «Un comportamento del genere è inaccettabile. Ilcolpevole di questa vicenda sarà punito con il divieto di accedere allo stadio».Detto, fatto. Oggi Sky Sports UK ha fiffuso la notizia di unquadriennale per Averof Pantali, autista 57enne, reo confesso del lancio in campo. Il giudice della Highbury Corner Magistrates’ Court di Londra ha disposto per lui una sentenza esemplare: 500 sterline e l’interdizione da tutti gli stadi inglesi fino al 2022. Secondo quanto riportato dai media inglesi, ildel...