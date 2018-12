Dance With Me Albania 5 | Paola Perego super ospite della finalissima del programma

blogo

(Di martedì 18 dicembre 2018)È statal'd'onore alladiMe5, il format di ballo targato Endemol arrivato in terra albanese alla sua quinta edizione e conclusosi proprio stasera in diretta da Tirana sul canale televisivo TvKLAN. L'annuncio arriva quasi inaspettato e tramite social: è la stessaa ripostare nelle sue Instagram Story alcuni video ripresi dalla conduttrice del, Alketa Vejsiu.Sempre tramite Instagram, scopriamo inoltre chesia stata invitata proprio perché molto amata da tutto il popolo albanese. È di solo due giorni fa la comunicazione ufficiale, data direttamente dal profilo Instagram del: "Dopo averla sentita parlare più volte dell'affetto che prova per la nostra terra, abbiamo voluto invitarla alla finale del nostrosarà l'd'onoredi...