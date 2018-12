Ciclismo | Wout van Aert da marzo farà parte del team Jumbo Visma

oasport

(Di martedì 18 dicembre 2018) Dopo tante voci, ecco l’ufficialità: il ciclocrossista belgaVanvestirà la maglia del, e loper la prima volta a partire dal mese di, come conferma il sito tuttobiciweb. L’annuncio è arrivato direttamente dalla squadra ciclistica olandese, andando a chiudere mesi di parole che stavano per sfociare in un vero e proprio caso. Il tutto era nato da quando il campione del mondo di ciclocross aveva rotto i rapporti con il suo vecchio, la Veranda’s Willems, arrivando fino alle sedi legali, per poi passare al mondo delIl belga, che ha siglato con la compagine olandese un contratto triennale, aveva già un accordo per passare alnella stagione 2020, ma ora le parti hanno trovato l’intesa per anticipare i tempi, con il passaggio che avverrà in concomitanza con la conclusione della stagione ...