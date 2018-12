Beautiful | puntata 19 dicembre | Justin capo della Spencer | Wyat si ribella

Beautiful - anticipazioni USA : puntata 8000 - ci sarà un evento drammatico! : Negli Stati Uniti, Beautiful si avvicina al traguardo delle 8000 puntate, una cifra importante e tonda che va celebrata nel modo giusto. La soap dei Forrester, nata nel 1987, segna questo risultato nella sua trentaduesima stagione televisiva, un’età che in Italia la rende sinonimo di longevità. In patria tuttavia, come spesso vi abbiamo ricordato, Beautiful è in realtà la più “nuova” delle soap opera televisive rimaste, perché ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 18 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 18 dicembre 2018: Il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez) continua le sue indagini per capire chi abbia sparato a Bill Spencer (Don Diamont) e dice a Liam (Scott Clifton) che anche lui è tra i sospettati… Dopo aver sentito il racconto della bugia sulla presunta malattia di Caroline (Linsey Godfrey), Ridge (Thorsten Kaye) chiede a Thomas (Pierson Fodè) se è stato lui a sparare a Bill. Il ...

Beautiful - anticipazioni puntata di lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 17 dicembre 2018: Caroline (Linsey Godfrey), furiosa più che mai, sta tentando di staccare i tubi del respiratore automatico a Bill (Don Diamont) in ospedale, dove lui è ricoverato. Sono tutti sospettati di aver attentato alla vita di Bill: Sally (Courtney Hope), che però dice di aver sparato solo al modellino del grattacielo; Thomas (Pierson Fodè), che è rientrato a Los Angeles dopo che Caroline ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 15 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 15 dicembre 2018: Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trovano in ospedale, vicino a Bill (Don Diamont) che intanto non ha ancora ripreso conoscenza… Il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez), intende approfondire la lista dei sospettati e apprende che pure Sally (Courtney Hope) avrebbe un movente. Dunque, controllando le impronte sulla pistola che ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018: Tutti i personaggi della soap si interrogano su chi possa essere l’autore del tentato omicidio, visto che erano in molti ad avere un motivo per eliminare Bill Spencer (Don Diamont)… All’ospedale, Wyatt (Darin Brooks) si rivolge arrabbiato al padre incosciente… Anche Quinn (Rena Sofer) fa come Wyatt: appena resta sola con Bill (sempre in stato ...

Anticipazioni Beautiful - puntata 13 dicembre : nuovi sospetti su Sheila : Continua la caccia all'attentatore del potente Bill Spencer. Sulla lista dei sospettati ci sono moltissime persone della famiglia, quasi tutti avevano un buon motivo per uccidere Bill. Nel corso della puntata che andrà in onda domani, giovedì 13 dicembre, in cima alla lista ci sarà Sheila, la figlia di Shirley. La ragazza, poco prima dell'incidente, aveva avuto una pesantissima discussione con il capo della Spencer Publications, ma sarà stata ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 12 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 12 dicembre 2018: Il tentato omicidio di Bill Spencer (Don Diamont) sta producendo il panico tra familiari e collaboratori del magnate… Tutti sospettano di tutti, per via di logiche legate ad eveni passati che avevano come linea comune le nefandezze compiute da Bill… Justin Barber (Aaron D. Spears) prende il sopravvento sulla Spencer Publications e si ritiene il legittimo ...

Beautiful - puntata di domani : Ridge potenziale responsabile dell'attentato : A Beautiful continua la caccia al colpevole del tentato omicidio di Bill Spencer. Il capo della Spencer Publication è stato colpito da uno sparo ed è finito in ospedale in pessime condizioni. Adesso, mentre lotta tra la vita e la morte, la polizia indaga sul possibile colpevole. Nella puntata di mercoledì 12 dicembre, vedremo che Ridge Forester sembrerà essere in cima alla lista dei sospettati, sia per il suo pessimo rapporto con la vittima che ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 11 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 11 dicembre 2018: Bill Spencer (Don Diamont) si trova tra la vita e la morte… Quella notte molti personaggi di BEAUTIFUL hanno avuto comportamenti strani che ora suscitano sospetti: Eric (John McCook) sospetta della moglie Quinn (Rena Sofer), Katie (Heather Tom) di Wyatt (Darin Brooks), Brooke (Katherine Kelly Lang) di Ridge (Thorsten Kaye) e si potrebbe persino sospettare di Rick (Jacob ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 8 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 8 dicembre 2018: Katie (Heather Tom) è andata da Bill Spencer (Don Diamont) e lo trova riverso a terra in una pozza di sangue. A quel punto la donna chiama l’ambulanza e Bill viene portato in ospedale e operato d’urgenza. Katie riesce ad avvisare solamente Liam (Scott Clifton), al quale racconta ciò che è successo… Brooke (Katherine Kelly Lang), molto in ansia, cerca Ridge ...

Beautiful - puntata 8 dicembre : Katie va da Bill e lo trova in una pozza di sangue : Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la puntata di che andrà in onda domani, sabato 8 dicembre in Italia, vedrà Bill Spencer in una pozza di sangue. A trovarlo sarà la sua ex moglie Katie Logan che, spaventata dall'orrenda visione, provvederà a chiamare immediatamente i soccorsi. Bill Spencer ferito alle spalle da un colpo di pistola Quasi tutti i personaggi della soap opera americana hanno un buon motivo per avercela con Bill Spencer. Uno ...

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 7 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 7 dicembre 2018: Katie (Heather Tom) è impaurita in quanto ha ricevuto da Bill l’istanza per l’affidamento esclusivo di Will. Wyatt (Darin Brooks) le promette che non permetterà che le venga portato via il figlio. Jarrett (Andrew Collins), Liam (Scott Clifton), Pam (Alley Mills), Rick (Jacob Young) e Quinn (Rena Sofer) covano tutti propositi di vendetta contro Bill Spencer. Justin ...

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 6 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 6 dicembre 2018: Bill (Don Diamont) si reca da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le chiede di sposarlo. Lei però non vuole saperne: non lo ama e intende tornare con Liam (Scott Clifton). Ridge (Thorsten Kaye) scopre che Bill è andato da Steffy e manda Brooke (Katherine Kelly Lang) a prendere la ragazza, che secondo lui non deve rimanere sola nella casa sulla scogliera. Poi Ridge va da Bill e i ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 5 dicembre 2018: Quinn (Rena Sofer) litiga con Bill (Don Diamont), che ha deciso di lasciare fuori dal testamento sia Liam (Scott Clifton) che Wyatt (Darin Brooks), dopo aver appreso del coinvolgimento di quest’ultimo con Katie (Heather Tom). L’uomo si è sentito tradito da entrambi i figli e per l’occasione licenzia anche Jarrett (Andrew Collins), che secondo lui è stato ...