Bacia la figlioletta nata morta alla 16esima settimana | “Unite per sempre”

(Di martedì 18 dicembre 2018) Justine Zampogna, 28 anni, è stata messa di fronte ad una scelta drammatica: far nascere la sua piccola Gigi dopo neanche quattro mesi o attendere il termine della gravidanza. In entrambi i casi non sarebbe sopravvissuta. La bimba era affetta anencefalia, un grave difetto neurale che impedisce al cervello di crescere.