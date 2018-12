Video Roma-Genoa | 3-2 | | highlights e gol della partita | Serie A | 16giornata

Sorteggio UEFA Champions League ottavi 2018/ Streaming Video e diretta tv : le avversarie di Juventus e Roma? : diretta Sorteggio ottavi Champions League, info Streaming video e tv: stiamo per conoscere tutti gli accoppiamenti e le avversarie di Juventus e Roma.

Diretta/ Roma-Genoa - risultato finale 3-2 - streaming Video e tv : i giallorossi ritrovano la vittoria! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa - rigore solare negato agli ospiti : ecco le immagini [Video] : Nel finale la Roma ha rischiato nuovamente di farsi rimontare e di replicare quanto accaduto alla “Sardegna Arena”. Infatti, negli ultimi minuti di pressione del Genoa, in area giallorossa c’è stato un contatto più che dubbio tra Florenzi e Pandev, con il primo che ha spinto il secondo con entrambe le mani. L’arbitro Di Bello ha subito fatto un cenno con le mani, affermando come per lui non ci fossero gli estremi ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato live 2-2 - streaming Video e tv : il VAR annulla il gol di Bessa! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa LIVE : rischiano ancora i giallorossi [Video] : 1/83 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Genoa LIVE : la ribalta Cristante [Video] : 59′ – Cristante! LA ROMA LA ribalta! Uno-due con Kluivert e conclusione del centrocampista, che da dentro l’area non lascia scampo a Radu. #SerieA Magnifique but de Cristante. La Roma passe devant le Genoa !#RomaGenoa 3-2pic.twitter.com/6fcJ71bO6y — CalciomioTV (@CalciomioTV) 16 dicembre 2018 50′ – Silent check del VAR! Gol annullato al Genoa per la posizione di fuorigioco di Piatek. 49′ ...

DIRETTA/ Roma-Genoa - risultato live 2-2 - streaming Video e tv : Kluivert pareggia prima dell'intervallo : DIRETTA Roma-Genoa, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa LIVE : ospiti subito avanti con Hiljemark [Video] : 33′ – Hiljemark! IL GENOA TORNA subito avanti! Angolo dalla destra, spezzata di Sandro e sul secondo palo arriva lo svedese a spingere la sfera in porta. Le but du 1-2 d’Hiljemark. #RomaGenoa 1-2 pic.twitter.com/DtRDmuA3Dl — Genoa CFC France (@GenoaFrance) 16 dicembre 2018 32′ – FAZIO! PAREGGIO DELLA ROMA! Punizione dalla destra di Florenzi, sponda di tacco di Zaniolo e il difensore argentino gira col ...

Incubo Roma - la papera di Ollsen è clamorosa : quanto ci ha messo a capire di dover salvare quella palla? [Video] : Robin Ollsen compie una clamorosa papera che regala il gol del vantaggio al Genoa: il portiere della Roma perde il pallone e permette a Piatek di segnare il più facile dei gol Momento da Incubo per la Roma. La formazione giallorossa, in crisi di vittorie e risultati, vede anche la sfortuna metterle i bastoni fra le ruote. Ci pensa Robin Ollsen, uno dei più positivi in queste ultime giornate, a regalare il gol del vantaggio a Piatek: il ...

Carabiniere aggredito a Roma - il ministro Trenta posta il Video : “Balordi - pagheranno” : Il ministro ha telefonato all'agente aggredito nel quartiere di Trastevere, a Roma, dopo aver difeso un tifoso tedesco da un...

Difende un tifoso tedesco - carabiniere aggredito e ferito a Roma - Il Video : Nel video gli insulti e il lancio di oggetti al militare che è stato colpito da una bottiglia alla testa. Era intervenuto per proteggere un tifoso tedesco a terra dopo essere stato picchiato. L’incidente dopo la partita di Europa League Lazio-Eintracht Francoforte

F1 – Ricciardo ringrazia la Red Bull : il post social è… romantico [Video] : Daniel Ricciardo romantico e malinconico: l’australiano ringrazia la Red Bull con un video su Instagram La stagione 2018 di F1 è terminata ormai da tempo, Lewis Hamilton ha conquistato il suo quinto titolo Mondiale al termine di un’annata strepitosa. La Ferrari rinvia ancora una volta la sua lotta per il titolo Mondiale, tra importanti cambiamenti e tanta voglia di far bene. Tante le novità in pista per il 2019, tra queste ...

A Roma è stata fatta la prima Videochiamata 5G d'Europa : Per la prima volta in Europa, a Roma è stata trasmessa una videochiamata grazie alla tecnologia 5G. Sfruttando la rete Tim, la collaborazione con Ericsson e Qualcomm inaugura l'apertura nella capitale ...

Video/ Viktoria Plzen Roma - 2-1 - : highlights e gol della partita - Champions League gruppo G - : Video Viktoria Plzen Roma , risultato finale 2-1, : sconfitta indolore per i giallorossi, che cadono in Repubblica Ceca ma erano già certi del secondo posto.