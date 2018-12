Terrorismo | video intercettazioni del somalo ' Mettiamo bombe in tutte le chiese | la più

CRIMEA - ATTACCO A POLITECNICO KERCH : 18 MORTI/ Video ultime notizie : no Terrorismo “studente killer e suicida” : CRIMEA, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 18 MORTI e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:40:00 GMT)