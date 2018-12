Scintille tra Vieira e Balotelli | l’allenatore francese shock | “a volte lo appenderei al

M5s vs Lega - Scintille tra Bonisoli e Salvini sulla riapertura dei Navigli : Il progetto di "scoperchiare" otto chilometri di corsi d'acqua seppelliti dall'asfalto è uno dei cavalli di battaglia del sindaco Pd Sala, ora difeso anche dal ministro dell'Interno

M5s vs. Lega - Scintille tra Bonisoli e Salvini sulla riapertura dei Navigli : L'ultimo "oggetto" della discordia tra Lega e Movimento 5 Stelle è un luogo simbolo della città di Milano: i Navigli . Il progetto di riaprire i corsi d'acqua coperti dall'asfalto - lanciato dall'...

Torino-Juventus - Scintille tra Cristiano Ronaldo e Ichazo : Minuto 70 di Torino-Juventus , Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto di rigore e sfida Ichazo , che aveva causato il penalty intervenendo in ritardo su Mandzukic,. Il portoghese buca il portiere ...

Scintille su contratto. Di Maio : 'non l'ho firmato con Giorgetti' : Dopo l'intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio contro il reddito di cittadinanza, ma i due vicepremier cercano di minimizzare gli attriti -

Regione - il contrasto all'azzardopatia è legge. Prime Scintille sul Casinò Aosta - L'emendamento proposto da Manfrin - Lega - di anticipare l'... : L'entrata in vigore della legge regionale di contrasto all'azzardopatia è stata anticipata al 1° gennaio 2019 per le attività "secondarie", come ad esempio i bar, che contengono slot machines al loro ...

MotoGp – Dovizioso e la convivenza ai box tra Marquez e Lorenzo : “ci saranno Scintille se andranno forti entrambi” : Andrea Dovizioso e la nuova avventura della Honda con due grandi campioni del calibro di Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il parere del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso è pronto ad una vacanza rilassante: il forlivese della Ducati ha scelto la neve di Livigno, anche se avrebbe preferito un viaggio al caldo, prima di riprendere l’attività in vista della stagione 2019 di MotoGp. Il prossimo motomondiale si preannuncia spettacolare ...

Scintille tra il pm Spataro e Salvini : 'Blitz a rischio' - 'Se è stanco vada in pensione' : Nuove polemiche tra la procura della Repubblica di Torino e il ministro dell'Interno Matteo Salvini: il procuratore capo del capoluogo piemontese, Armando Spataro, ha accusato il vice presidente del Consiglio di avere messo a rischio un'operazione di polizia a causa di un tweet non tempestivo, rivelando l'arresto di quindici mafiosi nigeriani prima che fossero effettivamente eseguiti. Salvini non ha tardato a rispondere per le rime: ha precisato ...

Quello tra Trump e Xi sarà un vertice con molte Scintille : ... scrivono gli studiosi dell'Hoover Institution e dell'Asia Society's Center on Us-China relations, citati dal Washington Post, 'gli sforzi di nessun altro Paese di influenzare la politica e la ...

Deontay Wilder-Tyson Fury - lo scontro totale che promette Scintille : Mondiale WBC da brividi - chi vincerà tra i pesi massimi? : Lo scontro tra titani, la battaglia campale tra due giganti del ring, il confronto tra due fenomeni del pugilato pronti a fronteggiarsi a viso aperto nell’incontro di boxe più atteso dell’anno, la sfida totale tra due imbattuti che si contendono il Mondiale WBC dei pesi massimi: Deontay Wilder difende la cintura contro Tyson Fury in un match al cardiopalma che promette spettacolo, due personalità molto forti e agguerrite daranno ...

Sherol lascia XFactor. Scintille tra Fedez e Agnelli. A mettere tutti d'accordo ci pensa Anastasio : Conclusione inaspettata per il sesto live di X-Factor. In una puntata che corre via veloce con grande ritmo e pochissime pause, il verdetto del televoto spiazza tutti. Ad abbandonare i sogni di gloria, a un passo dalla finale al Forum di Assago, è Sherol, da molti considerata la candidata numero uno alla vittoria di questa edizione. Per Manuel Agnelli, che crede tantissimo in lei, è un duro colpo. Eliminata la ragazza romana di ...

Scintille a Domenica In tra la Venier e Zecchi : "Hai avuto un figlio a 59 anni" : Mara Venier non usa giri di parole. Si è aperta con le Scintille infatti la puntata di oggi di Domenica In: un battibecco piuttosto forte tra la conduttrice e il professor Zecchi. Al centro del dibattito la giornata contro la violenza sulle donne. Nel corso del dibattito si è anche parlato della figura della donna in quanto madre e la Venier ha raccontato la storia di una donna diventata mamma a 63 anni. La reazione di Zecchi è stata abbastanza ...

Inceneritori - ancora Scintille nel governo. E Conte fa l'arbitro tra Salvini e Di Maio : Economia circolare a cui ha fatto riferimento oggi anche il presidente della Camera, Roberto Fico, perchè 'dopo l'emergenza roghi', ha ammonito, serve 'un impegno serio, costante e senza sosta'. E '...

Brasile-Uruguay - nuove Scintille in campo tra Neymar e Cavani : Non si sono mai amati Neymar e Cavani e dopo la partita di ieri la loro rivalità si è ancora più accesa. Brasile-Uruguay non è mai una partita qualsiasi, essendo da sempre un affascinante contrasto di ...

Scintille tra Cavani e Neymar : Scintille tra Edinson Cavani e Neymar durante l'amichevole tra Brasile e Uruguay, vinta dai verdeoro per 1-0 con un gol su rigore proprio di O'Ney. Il nuovo episodio ad alta tensione tra i due ...