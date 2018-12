Blastingnews

: Padova, paziente misterioso in coma da tre anni: nessuno conosce le sua identità - vincecamaggio : Padova, paziente misterioso in coma da tre anni: nessuno conosce le sua identità - verona24 : Batterio killer, morto un 44enne veronese a Padova. Diciotto infettati, sei sono deceduti: PADOVA È stato aperto un… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Di lui non si sa nulla: non ha nome, né documenti. L’uomo è ricoverato da trein stato di incoscienza presso l’ospedale di Cittadella, nelno.è mai stato vicino a lui, perché nemmeno un famigliare si è mai fatto vivo per chiedere notizie, né tantomeno ha denunciato la sua scomparsa. L’uomo, dopo una grave emorragia cerebrale, era finito al pronto soccorso del San Bartolo a Vicenza. Data la gravità del suo quadro clinico, dopo poco è stato trasportato nella struttura di Cittadella dove si trova da tre, senza aver mai presonza e reagito agli stimoli. Ed in tutto questo tempoha saputo fornire notizie sull’delin, che presto dovrà lasciare il nosocomio, per essere ricoverato in un’altra struttura specializzata nelle lungodegenze.Chi è l’uomoCome ha scritto il Mattino di, che ha dato la notizia, si...