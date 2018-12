NODI AL PETTINE di Agiolo Alerci

Termini Imerese - i NODI vengono al pettine : la procura apre un’inchiesta su 21 milioni pubblici svaniti nel nulla : La procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta sulla Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento siciliano della Fiat. In fabbrica è arrivato il nucleo di polizia economico-finanziaria per sequestrare documenti e file utili alle indagini sull’azienda che fa capo a Roberto Ginatta, buon amico e socio in affari di Andrea Agnelli. Obiettivo del procuratore Ambrogio Cartosio è far luce sull’utilizzazione del ...