Miss Universo | vince la 24enne delle Filippine

Miss Universo 2018 - la vincitrice è la filippina Catriona Gray. Per la prima volta una giuria di sole donne : Catriona Gray, 24 anni, Miss Filippine, è stata eletta Miss Universo a Bangkok, battendo le concorrenti di altri 93 paesi. Gray, che indossava un vestito rosso a suo dire ispirato da un vulcano del suo Paese, ha detto di aver scelto quel colore “perché quando avevo 13 anni mia madre sognò che diventavo Miss Universo e che portavo un vestito rosso”. Gray è stata eletta da una giuria di sole donne , per la prima volta nella ...

Chi è la più bella del mondo lo decideranno (solo) le donne : per Miss Universo una giuria tutta al femminile : Per la prima volta nella sua storia Miss Universo avrà una giuria di sole donne. Lo ha annunciato l'organizzazione della 67ma edizione del concorso di bellezza che quest'anno si svolgerà il 17 dicembre a Bangkok, in Thailandia. Secondo quanto scrive Abc News, la giuria sarà composta da imprenditrici, donne d'affari ed esperte del settore. In epoca '#metoo', la rivoluzione a Miss Universo segue quella di Miss America, che ha ...