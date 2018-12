La maglia azzurra al precursore delle Paralimpiadi | un riconoscimento atteso 40 anni

Video/ Italia-Usa - 1-0 - : highlights e gol. Il record di Kean : 'la maglia azzurra è dare il cuore' - IlSussidiario.net : Video Italia Usa , risultato finale 1-0, : highlights e gol dell'amichevole, ultimo impegno autunnale per gli azzurri che hanno sfidato gli Stati Uniti.

L'addio alla Nazionale - la lettera di Raffaella Masciadri alla maglia azzurra : 'Ho il cuore che rischia di scoppiarmi' : Contro la Svezia, 21 novembre ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , per la Nazionale femminile di basket sarà ultimo impegno per la qualificazione all' europeo del 2019. E sarà anche l'ultima in campo per il capitano della Nazionale Raffaella Masciadri ,...

Italia-Portogallo - Chiellini alla 100ª presenza in maglia azzurra : “non sono insostituibile - è un sogno!” : Le parole di Giorgio Chiellini alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Portogallo che segnerà la sua 100ª presenza in azzurro “Non sono insostituibile, non lo è nessuno. Venire qui è bello perché c’è partecipazione da parte di tutti. Dobbiamo proseguire nel percorso di crescita visto in Polonia“. Così Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Portogallo dove ...

Napoli - Fabian Ruiz : “Vesto la maglia azzurra grazie alla fidanzata di Ancelotti jr” : Fabian Ruiz, giocatore del Napoli e della Nazionale spagnola under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Ondacero. Il centrocampista ha inizialmente parlato del suo periodo di adattamento al Napoli: “All’inizio ho avuto difficoltà ad inserirmi per via di un infortunio che mi ha tenuto fuori tre settimane. Ora il peggio è passato e le […] L'articolo Napoli, Fabian Ruiz: “Vesto la maglia azzurra grazie alla ...

FIM ISDE - Ottimo inizio della maglia azzurra a Vina del Mar : FIM ISDE, Day 1. Italia quarta nel World Trophy e al comando del Junior World Trophy! inizio di Six Days positivo per la Maglia Azzurra che a Viña del Mar, in Cile, è stata tra le protagoniste del ...

La maglia azzurra chiama Un settebello comasco risponde : Archiviata ormai la stagione agonistica 2018, e dopo la meritata pausa di riposo 'attiva' per tutta la compagine olimpica, si riparte da Sabaudia per il 2019, l'anno delle qualificazioni olimpiche per ...

Napoli - Mertens fa 73 in serie A con la maglia azzurra : eguagliato Careca al sesto posto : Palla dietro di Insigne , Mertens la riceve e si invola verso l'area di rigore dell' Empoli . Il San Paolo trattiene il fiato, Provedel avverte già un brivido dietro la schiena. Il belga in ...

Enduro - terminata la due giorni di raduno della maglia azzurra tenutasi a Bisano di Monterenzio : Unici assenti al raduno, Giacomo Redondi impegnato nell’attività agonistica negli Stati Uniti, ed Emanuele Facchetti per infortunio Allenamento, spirito di gruppo e attesa per la Sei giorni che si correrà in Cile dal 12 al 17 novembre. Questi gli elementi che hanno caratterizzato il raduno della Maglia Azzurra Enduro, tenutosi ieri e oggi a Bisano di Monterenzio (BO). Il Commissario Tecnico FMI Cristian Rossi e i Tecnici FMI Andrea ...