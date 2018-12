La Lazio cade a Bergamo : l'Atalanta vince 1-0 : La Lazio di Simone Inzaghi cade in casa dell'ostica Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere la sfida del lunedì sera ci ha pensato il colombiano Duvan Zapata che ha trovato la rete dopo nemmeno ...

Coppa Italia - Novara-Pisa 3-2 : Manconi allo scadere conquista il pass per la Lazio : NOVARA - Novara-Pisa non è stata una partita per cuori deboli. Nella prima frazione il Pisa va in vantaggio con un eurogol di Marconi : l'ex Alessandria su cross di Lisi piazza un piattone al volo da ...

Serie A - Correa salva la Lazio allo scadere : Milan beffato al 94esimo [GALLERY e VIDEO] : 1/49 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Morì a 17 anni cadendo da un palazzo di Roma. La riveLazione di Chi l'ha visto : "Era un corriere della droga" : Si aprono nuove piste sul presunto suicidio di Laura C, la 17enne morta il 16 febbraio dopo essere caduta dal settimo piano di un palazzo il giorno di San Valentino del 2017, nel quartiere Nomentano di Roma. La redazione di Chi l'ha visto?ha scoperto che la ragazza era un corriere della droga. Durante la puntata del 21 novembre si ricostruisce la storia di Laura. Dana, sorella della vittima, ai microfoni della trasmissione dice: "Penso ci sia ...

Maltempo - nel Leccese cade albero sui binari : ferma la circoLazione dei treni : circolazione ferroviaria interrotta tra Casarano e Novoli, in provincia di Lecce, a causa di una tromba d’aria che ha sradicato un albero finito sui binari. Non si registrano feriti ne’ tra i passeggeri ne’ tra il personale di bordo nonostante il treno abbia preso in pieno il tronco e sia finito fuori dai binari. Sul posto assieme ai tecnici della ferrovia dello Stato sono a lavoro i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, nel ...

Il cielo di novembre - tra stelle cadenti e costelLazioni d'autunno : Ecco cosa cercare nel cielo nelle prossime settimane, a partire dalla pioggia di meteore delle Tauridi e delle Leonidi