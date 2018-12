Firewall Zero Hour | da domani sarà disponibile un nuovo DLC gratuito

eurogamer

: Firewall Zero Hour DLC #3 è in dirittura d’arrivo - iCrewPlay : Firewall Zero Hour DLC #3 è in dirittura d’arrivo - RedBlack85 : Una nuova mappa e molto altro nell’aggiornamento di domani dello sparatutto tattico PS VR Firewall Zero Hour… - luc798 : RT @PlayStationIT: Una nuova mappa e molto altro nell’aggiornamento di domani dello sparatutto tattico per PS VR Firewall Zero Hour --> htt… -

(Di martedì 18 dicembre 2018)si prepara a ricevere il suo terzo DLCcheintrodurrà una nuova mappa, nuovi oggetti cosmetici e miglioramenti generali al titoloper PS VR.Come riporta Dualshockers, il game director del gioco Damoun Shabestari ha pubblicato un post sul PlayStation.blog elencando le novità in arrivo. Per prima cosa avremo la nuova mappa Containment che vede i giocatori scontrarsi in un vecchio laboratorio contaminato seguito dalla possibilità di acquistare nuovi oggetti cosmetici e colorazioni mimetiche perle armi (Hologram, Banana, Amphibious e Dark Carbon), saranno anche disponibili nuove patch (Medic, Samurai e Triggered).Oltre ai ridotti tempi di attesi per il matchmaking saranno introdotte le seguenti novità:Read more…