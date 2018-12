Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è a Palazzo Chigi per un incontro sulla manovra in base all'intesa sui saldi concordata con Bruxelles. Il ministro, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, molto probabilmente non parteciperà alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione' alla quale era atteso.

Juventus - De Sciglio : “Col Torino è stata una battaglia. Nazionale? Contento se arriva la chiamata” : Ai microfoni di Juventus Tv, il terzino bianconero Mattia De Sciglio ha commentato il successo della sua squadra nel derby della Mole: “È sempre difficile giocare qua, è sempre una battaglia. I granata hanno una squadra molto fisica, ben organizzata, e fanno della lotta la loro caratteristica principale. Sapevamo fin da subito che sarebbe stata stata una partita complicata dove non bisognava fare più di tanto i leziosi, ma buttare ...

“Chiamami col tuo nome” avrà un sequel : André Aciman è già al lavoro. Il seguito racConterà le storie di Elio e Oliver 20 anni dopo : Chiamami col tuo nome avrà un sequel. A confermare la notizia che tanti fan della pellicola pluripremiata firmata da Luca Guadagnino stavano aspettando è stato lo stesso autore del romanzo da cui è stato tratto il film, André Aciman, che su Twitter ha annunciato di essere già al lavoro su un nuovo libro. “Mi piacerebbe un sequel di Chiamami col tuo nome. Infatti ne sto scrivendo uno“, ha scritto lo scrittore statunitense smentendo le ...

Terra dei Fuochi - Bonelli (Verdi) : “Conte la chiama la ‘Terra dei cuori’? Locuzione pessima - da cantanti neomelodici” : “Il presidente del Consiglio Conte ha ribattezzato la Terra dei Fuochi con “Terra dei cuori”? E’ una Locuzione pessima. Nemmeno un cantante neomelodico la userebbe. E’ vero che siamo nella Terra dei cantanti neomelodici, quindi il cuore, il romanticismo…ma qui stiamo parlando di una cosa seria“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, Angelo Bonelli dei Verdi commenta le ...

Ventura : 'Chiamatemi demente - ma sono Contento' - : Gian Piero Ventura a sorpresa dopo la nuova sconfitta del Chievo, battuto nel pomeriggio a Verona anche dal lanciatissimo Sassuolo di Roberto De Zerbi. 'Potrei passare per demente, visto che la mia ...

Trump chiama Conte : «Condivido al 100% la linea dura sui migranti» : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al premier italiano Giuseppe Conte. «Ho appena parlato con il primo ministro italiano Giuseppe Conte su diversi argomenti,...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Trump chiama il premier Conte : “Concordo al 100% con la vostra linea dura sui migranti illegali” : Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha chiamato il presidente Giuseppe Conte per complimentarsi con lui in merito alla linea adottata per il contrasto dell'immigrazione illegale: "Io sono d'accordo al 100 per cento con le loro posizioni e gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura contro l'immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio italiano sta lavorando molto duramente sull'economia e avrà successo".Continua a ...

La chiamata di Conte a Mattarella dopo l'attacco di Grillo al Quirinale : «Beppe ha esagerato» : «Il capo dello Stato ha troppi poteri, vanno ridimensionati». l'attacco di Beppe Grillo ha scatenato una bufera nei rapporti tra Palazzo Chigi ed il Quirinale. A tal punto che il premier Giuseppe ...

La manovra sul tavolo dell'Ue - Juncker chiama Conte : prove di dialogo : «Non c'è fretta e non spetta ai capi di Stato e di governo valutare i budget degli altri stati». La telefonata a palazzo Chigi promessa in mattinata, Jean Claude Juncker la fa...

Cucchi - Conte : “Non ho chiamato Ilaria. Ogni volta che un pubblico ufficiale sbaglierà chiederò scusa per conto dello Stato” : “Le verità che stanno emergendo dipingo una quadro ancora più grave, in quanto il fatto è stato commesso da agenti che portavano la divisa dello Stato italiano, chi ha sbagliato dovrà pagare”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, intervistato a margine dell’evento organizzato dalla Protezione Civile dal titolo “Io non rischio”. L'articolo Cucchi, Conte: “Non ho chiamato Ilaria. Ogni ...

Il premier Conte chiama a raccolta i capi delle aziende statali : sul tavolo un piano di investimenti da 20 mld di euro in 5 anni : Il premier ha convocato un vertice con i capi delle aziende a partecipazione statale per coinvolgerle nel piano di investimenti previsto dalla manovra. Un'operazione che dovrà essere coordinata da ...