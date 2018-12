Ancelotti dirige la concorrenza leale tra Milik e Mertens

ilnapolista

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Equità Torniamo indietro di qualche settimana: il Napoli e il Napolista si rendono conto cheè imprescindibile per. Come attaccante, per i gol segnati, del resto è da certi particolari che si giudicano i giocatori, quando di mestiere buttano la palla in porta. O cercano di buttarla dentro., poi, smette di fare gol. Non diventa scarso o da rottamare, semplicemente inizia un periodo di appannamento ancora in corso. Dries non segna in campionato dal 2 novembre, tripletta in Napoli-Empoli. Ha segnato in Champions, due gol alla Stella Rossa. Un mese fa. Nel frattempo, è rifiorito. Gol proprio all’Empoli, poi uno decisivo a Bergamo e due al Frosinone, prima dell’exploit balistico di Cagliari. Avrebbe potuto segnare a Liverpool, sarebbe stato una delle reti più importanti nella storia del Napoli. Ci è andato vicino, Alisson l’ha stoppato.Per l’irrinunciabile ...