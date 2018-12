Toscana | entro Natale legge contro il dl Salvini Rossi | “Migranti sono persone e hanno

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) Unaregionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della RegioneEnricoche “” presenterà in giunta una proposta diper tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decretoche prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati.Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle vacanze natalizie, il principio chiave sarà quello di garantire ai migranti l’assistenza sanitaria, sociale, abitativa e il diritto all’istruzione. “Presenteremo questaperché non vogliamo buttare per strada nessuno – ha annunciato il governatore– chi sta in, anche se non ha la cittadinanza è comunque una persona e, per principio, ha diritto all’assistenza, alla salute e all’istruzione, chiunque sia”.L’idea, ...