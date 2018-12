Nuovo crollo a Roma | cede un muro a Villa Mercede

Crollo Ponte Genova - Bucci : “Avremo il Nuovo a Natale 2019” : “Avremo il nuovo Ponte a Natale del 2019”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Morandi, Marco Bucci, inaugurando il cantiere per la demolizione di cio’ che resta dell’infrastruttura. “Appena avremo l’ok dalla procura vedrete anche lo smontaggio”. Lunedì ci sarà un’udienza con i tecnici della procura e i periti di parte che potrebbe sbloccare la ...

Petrolio : Nuovo crollo quotazioni - il Wti -7% a 53 dollari : Roma, 20 nov., askanews, - Martedì nero per il Petrolio. Sul mercato americano il Wti ha chiuso la seduta con un tonfo di quasi il 7% precipitando a 53,31 dollari al barile. In appena tre settimane il ...

Nuovo crollo di Bitcoin e altre criptovalute : In questi giorni il mondo delle criptovalute è sotto stress a causa dei grossi volumi di vendite, con le quotazioni che di conseguenza crollano, ma i fan delle valute alternative rimangono ottimisti. Il Bitcoin, dopo l'exploit di Gennaio che portò il valore della moneta vicino ai 20 mila dollari i valori sono velocemente precipitati per stabilizzarsi dal mese di maggio intorno ai 6500 dollari USA. Il volume di scambi, rimasto dormiente per mesi, ...

Nascite - Nuovo crollo nel 2018 : mai così male dall'Unità d'Italia : Giù a picco verso nuovi record negativi. Mentre la politica discute su incentivi più o meno improbabili per spingere le Nascite in Italia , l'ultimo ventilato è la cessione di terreni alle famiglie che fanno il terzo figlio, i dati di metà 2018 ...

Carige - crollo in Borsa dopo il Nuovo rafforzamento patrimoniale : MILANO - Pioggia di ordini di vendita sul titolo Banca Carige che non fa prezzo in avvio. dopo pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni milanesi, il titolo dell'istituto ligure segnava un teorico ...

Selena Gomez lascia il centro di salute mentale dopo il crollo emotivo - slitta ancora l’uscita del Nuovo album? : Selena Gomez è fuori dal centro di salute mentale in cui è stata in cura nelle ultime settimane: lo scorso ottobre la popstar e attrice, in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti ormai pronto, era stata ricoverata in seguito ad un crollo emotivo. A causare il suo malessere sarebbe stato un calo del numero di globuli bianchi, valore costantemente monitorato dopo il trapianto di rene subito un anno fa. Un dettaglio che si è aggiunto ai ...

Roma scarica dopo la sosta e Dzeko si inceppa di Nuovo : bastano due Spallate e il crollo è clamoroso : La Roma subisce un clamoroso ko casalingo contro la Spal: le reti di Petagna e Bonifazi regalano 3 punti agli ospiti e fanno spuntare nuovamente i fantasmi della crisi che, prima della sosta, sembrava ormai essere un lontano ricordo dopo la sosta per le nazionali, che di norma dura una settimana ma per gli appassionati sembra lunga un secolo, la Serie A torna in campo per il 9° turno di campionato. Ad aprire le danze è Roma-Spal, incontro ...

Sicilia : solo una tregua - in arrivo Nuovo peggioramento con crollo termico e temporali : Dopo l'ennesima forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, il tempo al Sud Italia e sulla Sicilia è finalmente tornato ad essere stabile. Stamane, grazie a un rinforzo dell'alta pressione su tutta...

Crollo Ponte Genova - progetto Aspi : “Nuovo viadotto in 9 mesi” : Autostrade per l’Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del Ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l’opzione piu’ breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall’ok al progetto, considerando anche l’adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, ...

Italia : crollo ponte Genova : progetto di Nuovo viadotto in 9 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crollo Ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione Nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...